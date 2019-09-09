«Палермо» оновив рекорд відвідуваності італійської Серії D



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12 липня Федерація футболу Італії позбавила клуб професійного статусу і він розпочав новий сезон в Серії D

«Палермо» встановив новий рекорд відвідуваності в італійській Серії D. На перший домашній матч команди на стадіон «Ренцо Барбера» прийшли 17 тис. вболівальників. Це стало абсолютним рекордом для найнижчого дивізіону італійського футболу. У підсумку «Палермо» зміг здобути перемогу над командою «Сан-Томмазо» з рахунком 3:2.

У минулому сезоні «Палермо» повинен був зайняти третє місце в лізі, але втратив в підсумковому протоколі 20 очок через фінансові порушення. У зв'язку з відсутністю у клубу відповідної вимогам страховки на новий сезон 12 липня Федерація футболу Італії позбавила клуб професійного статусу.

За правилами Федерації футболу Італії відроджений клуб розпочав новий сезон в Серії D.