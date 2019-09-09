  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Палермо» оновив рекорд відвідуваності італійської Серії D

    • Розсилка
    «Палермо» оновив рекорд відвідуваності італійської Серії D

    12 липня Федерація футболу Італії позбавила клуб професійного статусу і він розпочав новий сезон в Серії D

    «Палермо» встановив новий рекорд відвідуваності в італійській Серії D. На перший домашній матч команди на стадіон «Ренцо Барбера» прийшли 17 тис. вболівальників. Це стало абсолютним рекордом для найнижчого дивізіону італійського футболу. У підсумку «Палермо» зміг здобути перемогу над командою «Сан-Томмазо» з рахунком 3:2.

    У минулому сезоні «Палермо» повинен був зайняти третє місце в лізі, але втратив в підсумковому протоколі 20 очок через фінансові порушення. У зв'язку з відсутністю у клубу відповідної вимогам страховки на новий сезон 12 липня Федерація футболу Італії позбавила клуб професійного статусу.

    За правилами Федерації футболу Італії відроджений клуб розпочав новий сезон в Серії D.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ