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    Паніот став восьмим на турнірі з фігурного катання у США

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    Ярослав Паніот. Фото УФФКК - Паніот став восьмим на турнірі з фігурного катання у США
    Ярослав Паніот. Фото УФФКК

    Український фігурист відверто провалив довільну програму

    Ярославу Паніоту не вдалося потрапити до призової трійки турніру U.S. International Figure Skating Classic у Солт-Лейк-Сіті (США) .

    Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Після невдалого виконання довільної програми, український фігурист, який був третім у короткій, посів у підсумку восьме місце із загальним результатом 165.79 балів.

    Паніот зазнав невдачі у стрибковій частині програми, не впоравшись із жодним зі стрибків, у тому числі, фліпом і тулупом у чотири оберти, які він успішно виконав напередодні.

    Як наслідок, надто низькі оцінки за довільну – 90.82 (10-те місце)

    Першу позицію, попри програш довільної програми американцю Вінсенту Чжоу, зберіг за собою Нам Нгуєн з Канади – 213.52.

    Другим залишився чех Міхал Бржезіна – 208.27, на третє місце перемістився Джиммі Ма (США) – 206.10.

    Турнір U.S. International Figure Skating Classic входить до серії «Челленджер».

    США фігурне катання Ярослав Паніот
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