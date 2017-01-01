Пантич: Інформація про те, що я виставлений на трансфер – це неправда

Захисник «Динамо» поки сам не знає, чи залишиться в команді

Інформація про те, що захисник «Динамо» Александар Пантич виставлений на трансфер – неправдива. Про це повідомив сам оборонець столичного клубу. «Моє майбутнє в «Динамо»? За останні чотири місяці моя ситуація нітрохи не змінилася. Я грав лише в поодиноких матчах на Кубок України і все. Інформація про те, що я



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Александар Пантич

Захисник «Динамо» поки сам не знає, чи залишиться в команді

Інформація про те, що захисник «Динамо» Александар Пантич виставлений на трансфер – неправдива.

Про це повідомив сам оборонець столичного клубу.

«Моє майбутнє в «Динамо»? За останні чотири місяці моя ситуація нітрохи не змінилася. Я грав лише в поодиноких матчах на Кубок України і все. Інформація про те, що я виставлений на трансфер – це неправда. Я сам не знаю, чи залишуся в команді або піду. У нас ще є два поєдинки до кінця року, а потім ми побачимо, що краще для мене і мого майбутнього», – цитує Александара Пантича Вutasport.rs.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пантич взимку буде виставлений на трансфер.

У поточному сезоні 25-річний серб провів за киян один матч у чемпіонаті України та один матч у Лізі Європи.

Джерело: Футбол 24