ПАОК може придбати серйозного конкурента для українця Шахова

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Конкурентом Євгена може стати Понтус Вернблум

За даними грецьких ЗМІ, ПАОК вже щосили працює над приходом у команду шведського центрального півзахисника.

Якщо вірити інформації відразу декількох грецьких джерел, тамтешній ПАОК, у складі якого виступає Євген Шахов, бажає поповнитися шведським центральним півзахисником Понтусом Вернблумом.

Зараз футболіст, який виступає на позиції українського виконавця, перебуває в статусі вільного агента.

Інтерес ПАОКа до нього вже, нібито, підтвердив генеральний директор грецького ФК Любош Міхел.

Очікується, що «чорно-білі» запропонують 31-річному гравцеві збірної Швеції трирічний контракт із загальним доходом в 3,6 млн євро «чистими».

Нагадаємо, українець Шахов разом з ПАОКом виграв Кубок Греції, обігравши АЕК Чигринського.

Дивіться також, як Шахов допоміг своєму клубу розгромити «Панатінаїкос» у матчі чемпіонату Греції.

Джерело: zbirna.com