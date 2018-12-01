«ПАОК» в січні продасть Хачеріді, майбутнє у клубі Шахова - під питанням



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Фото взяте з сайту football24.ua

Грецький клуб не задоволений рівнем гри українців

Лідер грецької Суперліги «ПАОК» хоче зміцнити свій склад під час січневого трансферного вікна, проте багато що залежатиме від того, хто покине клуб. Додамо, що майбутні трансфери будуть проходити за безпосередньої участі нового спортивного директора клубу Маріо Бранко, який змінив на цій посаді Любоша Міхела.

У грецьких ЗМІ продовжують поширюватися повідомлення про те, що зірка грецької Суперліги минулого сезону Амр Варда хоче повернутися назад у «Атромітос», за який він грав в оренді минулого року. Ворожнеча між менеджером «ПАОКа» Разваном Луческу і єгипетським півзахисником очевидна, і Варда кілька разів відмежовувався від команди через неповагу до Луческу під час тренувань.

Наступний кандидат на виліт - український захисник Євген Хачеріді, який прийшов у грецький клуб на початку цього року в якості вільного агента. Екс-гравець «Динамо» і збірної України лише двічі виходив у стартовому складі, а Луческу в центрі оборони надає перевагу Фернандо Варелі і Хосе Креспо. Греки хотіли б виручити за Хачеріді приблизно півтора мільйона євро, на які зроблять не тільки нові придбання, але й запропонують нові контракти діючим гравцям.

Серед десяти футболістів, чиї контракти закінчуються наприкінці сезону 2018/19 є ще один українець - 28-річний Євген Шахов. Однак головним пріоритетом є продовження контракту з 30-річним універсальним нападником Дієго Бісесваром, а також надійним дуетом центральних захисників іспанцем Хосе Креспо і кабо-вердінцем Фернанду Варелою. Очікується, що тільки п'яти або шести майбутнім вільним агентам будуть запропоновані нові контакти з «ПАОКом».

Джерело: Динамомания