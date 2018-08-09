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    ПАОК з двома українцями вирвав перемогу у росіян у матчі Ліги чемпіонів

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    Фото ФК ПАОК - ПАОК з двома українцями вирвав перемогу у росіян у матчі Ліги чемпіонів
    Фото ФК ПАОК

    Хачеріді відіграв увесь матч, а Шахов вийшов у другому таймі

    Український захисник Євген Хачеріді з’явився у стартовому складі ПАОКа у домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського «Спартака».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Уже на 17-й хвилині господарі програвали 0:2, але ще до перерви спромоглися відповісти трьома голами.

    У другій половині зустрічі команди не забивали, хоча гості мали шанс відзначитися з пенальті, який було призначено за порушення правил з боку Хачеріді. Але Промес не зміг переграти Пасхалакіса.

    ПАОК переміг із рахунком 3:2.

    Хачеріді відіграв повний матч та отримав попередження.

    Його партнер по команді Євген Шахов увійшов до гри з лави запасних на 84-й хвилині.

    Ліга чемпіонів з футболу

    Третій відбірний раунд

    ПАОК (Греція) – «Спартак» (Москва, Росія) – 3:2 (3:2)

    Голи: 0:1 – І. Попов (7), 0:2 – Промес (17), 1:2 – Прийович (29, пен), 2:2 – Лімніос (37), 3:2 – Пелкас (44)

    Нереалізований пенальті: Промес (71)

    Матч-відповідь відбудеться 15 серпня.

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