ПАОК з двома українцями вирвав перемогу у росіян у матчі Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК ПАОК

Хачеріді відіграв увесь матч, а Шахов вийшов у другому таймі

Український захисник Євген Хачеріді з’явився у стартовому складі ПАОКа у домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського «Спартака».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Уже на 17-й хвилині господарі програвали 0:2, але ще до перерви спромоглися відповісти трьома голами.

У другій половині зустрічі команди не забивали, хоча гості мали шанс відзначитися з пенальті, який було призначено за порушення правил з боку Хачеріді. Але Промес не зміг переграти Пасхалакіса.

ПАОК переміг із рахунком 3:2.

Хачеріді відіграв повний матч та отримав попередження.

Його партнер по команді Євген Шахов увійшов до гри з лави запасних на 84-й хвилині.

Ліга чемпіонів з футболу

Третій відбірний раунд

ПАОК (Греція) – «Спартак» (Москва, Росія) – 3:2 (3:2)

Голи: 0:1 – І. Попов (7), 0:2 – Промес (17), 1:2 – Прийович (29, пен), 2:2 – Лімніос (37), 3:2 – Пелкас (44)

Нереалізований пенальті: Промес (71)

Матч-відповідь відбудеться 15 серпня.