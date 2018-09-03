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    ПАОК з Хачеріді та Шаховим виграв матч другого туру чемпіонату Греції

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    Фото ФК ПАОК - ПАОК з Хачеріді та Шаховим виграв матч другого туру чемпіонату Греції
    Фото ФК ПАОК

    Натомість, «Андерлехт» Євгена Макаренка знову не знає смаку перемоги

    У другому турі чемпіонату Греції ПАОК Євгена Хачеріді знову здобув перемогу з рахунком 1:0.

    Український захисник вийшов у стартовому складі на гостьовий матч ПАОКу з «Паніоніосом» і допоміг команді здобути три очки.

    Ще один українець у лавах переможців, Євген Шахов, також відіграв усю зустріч.

    Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, обидва футболісти отримали по жовтій картці.

    Із чотирма пунктами ПАОК посідає третю сходинку у турнірній таблиці. За минулі гріхи команду було оштрафовано на два очки.

    У цьому сезоні Євген Хачеріді вже провів у складі «чорно-білих» п’ять матчів.

    Водночас, другий тур поспіль у чемпіонаті Бельгії «Андерлехт» Євгена Макаренка не може перемогти.

    Цього разу команда гравця збірної України не змогла здолати вдома «Антверпен» (1:1). Макаренко вийшов у стартовому складі та відіграв усю зустріч.

    Маючи в активі 13 очок, «Андерлехт» посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

    У цьому сезоні Макаренко провів у складі свого клубу шість матчів і віддав одну результативну передачу.

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