Parimatch став партнером United24

Parimatch став партнером United24волонтерська ініціатива
Говорити про війну сьогодні – обов'язок кожного
Parimatch приєднався до фандрейзингової платформи United24. Компанія вже надала значну фінансову допомогу, а тепер долучається до медійної підтримки за участі світових зірок спорту.
До кінця року Parimatch планує взяти участь у кількох благодійних зборах, а також реалізувати медіаактивності з клубами Англійської прем'єр-ліги та амбасадором United24 і Parimatch, абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.
«Ми використаємо всі ресурси для того, аби європейське і світове суспільство, глобальні бренди і бізнес-гіганти включилися в проєкти, які започатковує United24. Говорити про війну сьогодні – обов'язок кожного, і особливо тих, хто може говорити на велику світову аудиторію», – коментує CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.
«Компанія Parimatch Ukraine вже підтримала збір першої леді Олени Зеленської та United24 на реанімобілі. Ми раді, що ця активність трансформувалася у системну співпрацю, – говорить координаторка United24 Ярослава Гресь. – Боротися за увагу світу після майже дев’ятьох місяців війни все важче. Великі медійні можливості, які має Parimatch Ukraine, допоможуть United24 звучати голосніше і бути ефективнішими у допомозі Україні».
Коментарі — 0