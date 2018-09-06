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    Перед матчем Чехія - Україна на стадіоні зникло світло (фото)

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    <span>Стадіон імені Мирослава Валенти. Фото: ФФУ</span> - Перед матчем Чехія - Україна на стадіоні зникло світло (фото)
    Стадіон імені Мирослава Валенти. Фото: ФФУ

    Електрику було відновлено, але зараз світло на арені знову пропало

    На стадіоні імені Мирослава Валенти за годину до початку гри Чехія - Україна зникло світло.

    Електрику було відновлено, але зараз світло на арені знову зникло.

    Матч повинен початися о 21.45.

    Зустріч перенесено на 22:00.

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    Нагадаємо, на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.

    За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.

    Джерело: Sportarena.com

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