Перед матчем Чехія - Україна на стадіоні зникло світло (фото)
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Стадіон імені Мирослава Валенти. Фото: ФФУ
Електрику було відновлено, але зараз світло на арені знову пропало
На стадіоні імені Мирослава Валенти за годину до початку гри Чехія - Україна зникло світло.
Електрику було відновлено, але зараз світло на арені знову зникло.
Матч повинен початися о 21.45.
Зустріч перенесено на 22:00.
Нагадаємо, на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.
За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.
Джерело: Sportarena.com