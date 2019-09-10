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    Перед матчем з Гаїті помер 31-річний воротар збірної Кюрасао

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    Перед матчем з Гаїті помер 31-річний воротар збірної Кюрасао

    За збірну Кюрасао голкіпер виступав з 2013 року і за цей час зіграв 12 матчів

    У збірній Кюрасао сталася трагедія перед матчем Ліги націй КОНКАКАФ з Гаїті, повідомляє Goal.com.

    Напередодні гри, 9 вересня, помер 31-річний воротар команди Жаірзіньо Пітер. Тіло футболіста знайшли його партнери. Голкіпер пішов з життя в своєму номері в готелі, де збірна зупинилася напередодні матчу. Повідомляється, що причиною смерті спортсмена став серцевий напад.

    Відзначається, що матч між Кюрасао і Гаїті не буде перенесений, незважаючи на те, що трапилося. Зустріч національних команд відбудеться сьогодні, 10 вересня.

    Пітер протягом всієї кар'єри, яка тривала з 2007 року, захищав кольори клубу «Сентро Домінгіто». За збірну Кюрасао голкіпер виступав з 2013 року і за цей час зіграв 12 матчів.

    Джерело: Чемпионат.com

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