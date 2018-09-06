Перед матчем з Україною у Лізі націй збірна Словаччини розгромила Данію



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Фото futbalsfz.sk

Словаки розібралися з експериментальним складом суперника

У середу, 5 вересня, збірна Словаччини, яка буде суперником української команди у другому турі Ліги націй, провела товариський поєдинок проти експериментального складу Данії.

Долю матчу у Трнаві було вирішено ще у першому таймі, коли господарі забили два м’ячі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Спочатку Адам Немец вразив ворота суперника головою, а потім пробив данського голкіпера Альбер Руснак. Обидва рази асистентом виступав Юрай Куцка.

По перерві Ян Козак зробив багато замін, але малюнок гри від цього не змінився.

Більше того, господарі забили втретє. Простріл Роберта Мака невдало перервав Адам Фогт.

Товариський матч з футболу

Словаччина – Данія – 3:0 (2:0)

Голи: Немец (17), Руснак (37), Фогт (79, а/гол).

Словаччина: Козачик, Мазан, Шатка, Шкртел (Дьйомбер, 83), Губочан, Грошовськи, Куцка (Грегуш, 61), Вайсс (Пачинда, 67), Гамшик (Дуда, 61), Руснак (Мак, 46), Немец (Дюріш, 46).

Матч другого туру Ліги націй Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня у Львові.