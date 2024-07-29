Романчук сенсаційно пропустить фінал Олімпіади на коронній дистанції

Для українського плавця перша з двох дисциплін пройшла невдало

У Парижі триває третій день Олімпійських Ігор-2024, під час якого змагаються 19 спортсменів з України. Одним з них був мультимедаліст Олімпіади-2020, плавець Михайло Романчук, який виступав на найсильнішій своїй дистанції – 800 метрів вільним стилем.

Для потрапляння до фіналу Романчуку треба було посісти місце у вісімці найкращих у кваліфікації змагань. Проте вже після свого запливу він втратив на це шанси – у ньому Михайло став останнім і посів підсумкову сімнадцяту позицію. Варто зазначити, що цього року українець виходив до фіналу чемпіонату світу в цій дисципліні, де посів восьму позицію.

Разом з Романчуком не кваліфікувалися до вісімки віцечемпіон світу-2023 Самюель Шорт та срібний призер світової першості 2022 року Флоріан Велброк.

Попереду у Михайла Романчука буде ще одна дистанція – 1500 метрів вільним стилем. Кваліфікація у ній пройде 3 серпня.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поступилася своїй суперниці через дискваліфікацію.

Олімпіада-2024. Медальний залік