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Справжня подорож у часі. Якою буде церемонія закриття Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Справжня подорож у часі. Якою буде церемонія закриття Олімпіади
Одна з найвідоміших футбольних арен, Стад де Франс, прийматиме церемонію закриття
Фото: Zakarie Faibis

Організатори пообіцяли влаштувати яскраве шоу

Уже завтра о 22:00 за київським часом розпочнеться церемонія закриття літніх Олімпійських Ігор. У той час як церемонія відкриття вперше в історії відбулася на відкритому повітрі, церемонія закриття пройде у більш традиційний спосіб на стадіоні «Стад де Франс» .

Майбутня подія має продемонструвати традиційні елементи, такі як парад спортсменів та урочиста передача олімпійського прапора організаторам Ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Крім того, відбудеться церемонія вручення медалей за перемогу в жіночому марафоні, який відбудеться напередодні.

Згідно з нещодавньою заявою організаторів, у заході візьмуть участь понад сто виконавців, включаючи акробатів, танцюристів і циркових артистів. За чутками, очікується участь таких відомих співаків, як Billie Eilish, Snoop Dog, Red Hot Chilli Pepper, Air та інших зірок як американської, так і французької музичної індустрії.  

Для цього мистецького шоу «Стад де Франс» перетвориться на гігантський театр, де частина шоу відбуватиметься у повітрі, а вражаючі декорації, костюми та приголомшливі світлові ефекти перенесуть глядачів у подорож у часі, охоплюючи як минуле, так і майбутнє. Зокрема, на церемонії закриття очікується яскрава поява відомого американського актора та режисера Тома Круза, який виконає яскравий стрибок з парашутом

Режисером заходу буде Тома Жоллі, який також є художнім керівником церемонії відкриття. Він зауважив: «Це дуже візуальна, хореографічна і акробатична вистава з оперною якістю, покликана створити чудову візуальну картину і попрощатися зі спортсменами з усього світу». 

Не обійшлося і без скандалів, адже виконавчому директору церемонії закриття Олімпійських ігор Тьєрі Ребулю довелося «всоте» переглянути сценарій після негативної реакції на церемонію відкриття на Сені. Нагадаємо, що організаторам довелося перепросити за пародію на «Таємну вечерю»

Літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: подорож медалі олімпійські ігри вистава відео театр парад Париж

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