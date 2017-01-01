Перемоги Гладиря та Кравцова, переможний триочковий Корнієнка. Результати українців за кордоном

Українські баскетболісти провели чергові матчі у європейських чемпіонатах

«Монако» українського снайпера Сергія Гладиря закріпився на першій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції. Команда обіграла впевнено «Ле Портель» (84:66), а Гладир, вийшовши з лави, відіграв 14 хвилин, набрав три очки, зробив два перехоплення й одну передачу. Шостої поразки у чемпіонаті Іспанії зазнав



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Ігор Зайцев

Українські баскетболісти провели чергові матчі у європейських чемпіонатах

«Монако» українського снайпера Сергія Гладиря закріпився на першій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Франції. Команда обіграла впевнено «Ле Портель» (84:66), а Гладир, вийшовши з лави, відіграв 14 хвилин, набрав три очки, зробив два перехоплення й одну передачу.

Шостої поразки у чемпіонаті Іспанії зазнав «Обрадойро» центрового збірної України Артема Пустового, який на виїзді поступився «Естудіантусу» - 67:95, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Бігмен вийшов з лави й отримав лише 14 хвилин ігрового часу, набравши два очки, зробив п’ять підбирань і три блок-шоти.

Важку домашню перемогу оформив «Ешкішехір» центрового збірної України В’ячеслава Кравцова. Команда бігмена у межах чемпіонату Туреччини на домашньому переграла «Тофаш» (76:75), а Кравцов, вийшовши з лави, підіграв 17 хвилин, набрав три очки, зробив три підбирання й одне перехоплення.

У чемпіонаті Литви відбулася чергова зустріч українців. У межах 13-го туру «Невежис» українського центрового Владислава Коренюка на домашньому паркеті поступився «Ювентусу» форварда збірної України Максима Корнієнка - 74:78.

Коренюк, вийшовши у старті, отримав 22 хвилини ігрового часу, за які встиг відзначитись шістьма очками, шістьма підбираннями та чотирма передачами. Корнієнко увійшов у гру з лави, відіграв 19 хвилин, додав до активу 12 очок і шість підбирань при 2 фолах. Саме Корнієнко став героєм матчу, закинувши на останніх секундах матчу вирішальний триочковий.

В’ячеслав Бобров із «П’єно Жвайгждес» не врятував свою команду від домашньої поразки у матчі проти «Нептунаса» (86:92). Українець отримав максимальні у своїй команді 31 хвилину ігрового часу, набрав 12 очок, зробив три підбирання, дві передачі й одне перехоплення.

Український форвард Віталій Коваленко допоміг своєму клубу «Даброва Горніца» виграти домашній матч чемпіонату Польщі з «Прокомом» (101:74). Українець вийшов у старті та за 22 хвилини набрав дев’ять очок і зробив чотири підбирання.

Бігмен збірної України Ігор Зайцев також виграв свій матч 12-го туру у чемпіонаті Польщі. «Роса Радом» українця на домашньому майданчику перемогла «Туров» з рахунком 109:82, а Зайцев, вийшовши з лави, відзначився шістьма очками та чотирма підбираннями.

Бігмен румунського «Пітешті» Андрій Агафонов не врятував свій клуб від поразки у національній першості. Команда українця на виїзді поступилась «Стяуа» (71:96), а бігмен за 25 хвилин на майданчику набрав 12 очок, зробив одне підбирання, одну передачу й одне перехоплення та 2 блок-шота.

Ще один українець у Румунії форвард Андрій Кальніченко вийшов у стартовій п’ятірці «Клужу» на домашній матч проти «Фенікса», який його команда виграла з рахунком 91:75. За 21 хвилину українець відзначився 13 очками, чотирма передачами, двома підбираннями й одним перехопленням.

Пропустивши два матчі, український легкий форвард команди G-Ліги «Кантон» Максим Пустозвонов повернувся до гри. У поєдинку з «Лонг Айленд» він, вийшовши з лавки, зробив три підбирання та три блок-шоти, а його «Кантон» переміг з рахунком 104:101.