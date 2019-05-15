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    Переможця престижних велогонок Петаккі підозрюють у використанні допінгу

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    Алессандро Петаккі - Переможця престижних велогонок Петаккі підозрюють у використанні допінгу
    Алессандро Петаккі
    VeloNews.com

    Проти Алессандро Петаккі проводиться розслідування через порушення антидопінгових правил

    Міжнародний союз велосипедистів (UCI) проводить розслідування щодо італійського велогонщика Алессандро Петаккі за підозрою в порушенні антидопінгових правил.

    Також у використанні допінгу підозрюють Кристияна Кореня зі Словенії, Кристияна Джюрасека з Хорватії та  Борута Божича зі Словенії.

    За інформацією австрійської поліції, всі вони були клієнтами німецького лікаря Маркуса Шмідта, щодо якого проводиться антидопінгове розслідування. Серед його клієнтів у використанні допінгу підозрюють вже 17 спортсменів, інформує UCI.

    45-літній Петаккі вже завершив професіональну кар’єру, під час якої вигравав 6 етапів «Тур де Франс», 22 етапи «Джиро д’Італия» та 20 етапів «Вуельти». Також італієць був переможцем спринтерських заліків «Джиро д'Італія»-2004, «Вуельти»-2005 і «Тур де Франс»-2010.

    Раніше Петаккі вже підозрювали в використанні допінгу.

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