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    Переможений Гвоздик залишив лікарню

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    Олександр Гвоздик - Переможений Гвоздик залишив лікарню
    Олександр Гвоздик
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    Українського боксера забирали до лікарні після поразки в чемпіонському бою

    Колишнього чемпіона світу з боксу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександра Гвоздика виписали з лікарні.

    Українця забрали до медичного закладу одразу після поразки в чемпіонському поєдинку проти росіянина Артура Бетербієва. Медикам необхідно було проконтролювати стан боксера після бою, інформує ESPN.

    Олександр Гвоздик програв титульний поєдинок технічним нокаутом після того, як тричі побував у нокдауні в 10-му раунді. До того Гвоздик випереджав суперника за очками в суддівських записах.

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    бокс Олександр Гвоздик
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