Переможений Гвоздик залишив лікарню



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Олександр Гвоздик Твіттер

Українського боксера забирали до лікарні після поразки в чемпіонському бою

Колишнього чемпіона світу з боксу в напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександра Гвоздика виписали з лікарні.

Українця забрали до медичного закладу одразу після поразки в чемпіонському поєдинку проти росіянина Артура Бетербієва. Медикам необхідно було проконтролювати стан боксера після бою, інформує ESPN.

Олександр Гвоздик програв титульний поєдинок технічним нокаутом після того, як тричі побував у нокдауні в 10-му раунді. До того Гвоздик випереджав суперника за очками в суддівських записах.