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    Перша ліга. «Металіст 1925» завдав поразки «Дніпру-1», «Волинь» знову перемагає. Матчі 4-го туру

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    Фото ФК &laquo;Металіст 1925&raquo; - Перша ліга. «Металіст 1925» завдав поразки «Дніпру-1», «Волинь» знову перемагає. Матчі 4-го туру
    Фото ФК «Металіст 1925»

    Центральний поєдинок 4-го туру відбувся у Дніпрі, де місцевий спортклуб приймав «Металіст 1925»

    Ці команди не приховують своїх амбітних планів уже цього сезону підвищитися у класі, і тому їхнє протистояння викликало неабиякий інтерес.

    Варто було стоперу харків’ян Дмитру Поспєлову на 38-й хвилині після подачі кутового перестрибнути всіх і влучно пробити головою, як у діях підопічних Дмитра Михайленка зник креатин, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У другому таймі вже гості виглядали краще. Додав їм упевненості у своїх силах і другий гол, забитий Дмитром Сулою, який ще минулого сезону захищав кольори «Дніпра-1».

    Харків’яни навіть були ближчими до того, аби довести справу до розгрому, ніж господарі до того, щоб врятуватися від поразки.

    Не все гаразд в іншій харківській команді – «Кобрі». Принаймні, черговий поєдинок за її участю, з «Гірником-Спорт», не відбувся, бо клубне керівництво повідомило, що не має можливості провести його згідно з регламентними нормами.

    Тепер долю цього протистояння буде вирішувати КДК ФФУ, хоча подейкують, що все йде до припинення виступів «Кобри» у першоліговому турнірі.

    Драматична розв’язка відбулася у матчі «Балкани» - «Рух». До 86-ї хвилини гості були попереду після удару Івана Білого зі штрафного вже у дебюті поєдинку.

    Гра йшла на зустрічних курсах, але наприкінці матчу господарі таки зуміли схилити шальки терезів на свій бік. Після подачі кутового Дмитро Болокан, який вийшов на заміну, відновив паритет, а вже у компенсований час воротар «Руха» Олександр Ільющенков не зафіксував м’яч після удару Костянтина Гончаренка, і першим на добиванні опинився стопер Анатолій Опря.

    Перша ліга України з футболу

    Матчі 4-го туру

    «Авангард» – «Волинь» – 0:1

    «Прикарпаття» – «Колос» – 0:1

    «Суми» – «Агробізнес» – 1:1

    «Балкани» – «Рух» – 2:1

    «Інгулець» – «Миколаїв» – 2:0

    «Дніпро-1» – «Металіст 1925» – 0:2

    «Оболонь-Бровар» – «Зірка» – 1:0

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