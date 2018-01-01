Перші матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу відбудуться 10-14 січня

Між собою зіграють, зокрема, «Сокіл» та «Енергія», а також «Ураган» і «Титан»

Оприлюднені дати перших матчів 1/8 фіналу Кубку України з футзалу. Вони відбудуться 10-14 січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. 10 січня «Сокіл» (Хмельницький) – «Енергія» (Львів) «Manzana-2» (Київ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя) «Катеринославхліб»



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Кубок України з футзалу

Між собою зіграють, зокрема, «Сокіл» та «Енергія», а також «Ураган» і «Титан»

Оприлюднені дати перших матчів 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.

Вони відбудуться 10-14 січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

10 січня

«Сокіл» (Хмельницький) – «Енергія» (Львів)

«Manzana-2» (Київ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя)

«Катеринославхліб» (Дніпро) – «Альтернатива» (Київ)

12 січня

«ХІТ» (Київ) – «Продексім» (Херсон)

«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське)

«SKIDKA» (Київ) – «RED» (Київ)

13 січня

«Кардинал-Рівне» (Рівне) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса)

14 січня

«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Viva Cup» (Харків)

Нагадаємо, саме з цього етапу до боротьби вступають 9 клубів Екстра-ліги. Інші сім команд кваліфікувалися до цієї стадії за підсумками двох попередніх раундів.

Базовою датою проведення матчів-відповідь 1/8 фіналу Кубку України визначено 17 січня.