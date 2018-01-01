Перші матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу відбудуться 10-14 січня
- Сьогодні, 16:23
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Розсилка
Між собою зіграють, зокрема, «Сокіл» та «Енергія», а також «Ураган» і «Титан»
Оприлюднені дати перших матчів 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.
Вони відбудуться 10-14 січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
10 січня
«Сокіл» (Хмельницький) – «Енергія» (Львів)
«Manzana-2» (Київ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя)
«Катеринославхліб» (Дніпро) – «Альтернатива» (Київ)
12 січня
«ХІТ» (Київ) – «Продексім» (Херсон)
«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське)
«SKIDKA» (Київ) – «RED» (Київ)
13 січня
«Кардинал-Рівне» (Рівне) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса)
14 січня
«ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Viva Cup» (Харків)
Нагадаємо, саме з цього етапу до боротьби вступають 9 клубів Екстра-ліги. Інші сім команд кваліфікувалися до цієї стадії за підсумками двох попередніх раундів.
Базовою датою проведення матчів-відповідь 1/8 фіналу Кубку України визначено 17 січня.