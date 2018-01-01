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    Перші матчі 1/8 фіналу Кубку України з футзалу відбудуться 10-14 січня

    Між собою зіграють, зокрема, «Сокіл» та «Енергія», а також «Ураган» і «Титан»
    Оприлюднені дати перших матчів 1/8 фіналу Кубку України з футзалу. Вони відбудуться 10-14 січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. 10 січня «Сокіл» (Хмельницький) – «Енергія» (Львів) «Manzana-2» (Київ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя) «Катеринославхліб»
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    Кубок України з футзалу
    Кубок України з футзалу

    Між собою зіграють, зокрема, «Сокіл» та «Енергія», а також «Ураган» і «Титан»

    Оприлюднені дати перших матчів 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.

    Вони відбудуться 10-14 січня, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    10 січня
    «Сокіл» (Хмельницький) – «Енергія» (Львів)
    «Manzana-2» (Київ) – «АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя)
    «Катеринославхліб» (Дніпро) – «Альтернатива» (Київ)

    12 січня
    «ХІТ» (Київ) – «Продексім» (Херсон)
    «Ураган» (Івано-Франківськ) – «Титан» (Покровське)
    «SKIDKA» (Київ) – «RED» (Київ)

    13 січня
    «Кардинал-Рівне» (Рівне) – «Епіцентр К Авангард» (Одеса)

    14 січня
    «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – «Viva Cup» (Харків)

    Нагадаємо, саме з цього етапу до боротьби вступають 9 клубів Екстра-ліги. Інші сім команд кваліфікувалися до цієї стадії за підсумками двох попередніх раундів.

    Базовою датою проведення матчів-відповідь 1/8 фіналу Кубку України визначено 17 січня.

    Кубок України футзал
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