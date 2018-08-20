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    Перший в світі суддя-трансгендер почав працювати на матчах жіночих команд в Англії (фото)

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    Перший в світі суддя-трансгендер почав працювати на матчах жіночих команд в Англії (фото)

    Зараз він проходить гормональну терапію, а в наступному році планує перенести операцію зі зміни статі

    Суддя-трансгендер Люсі Кларк приступив до роботи на матчах жіночих команд в Англії.

    46-річний рефері, раніше відомий як Нік Кларк, став першим в історії футболу арбітром-трансгендером.

    Найближчим часом Кларк буде працювати в жіночому футболі, але хоче знову обслуговувати матчі чоловічих команд в майбутньому.

    До цього він працював на іграх напівпрофесійних клубів і юніорів.

    Кларк, батько трьох дітей, одружений на 54-річній Авріл, що працює водієм таксі.

    Пара знову збирається одружитися в 2020 році.

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    Зараз суддя проходить гормональну терапію, а в наступному році планує перенести операцію зі зміни статі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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