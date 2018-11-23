Першоліговий МФК «Миколаїв» залишився без головного тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Забранський Фото: МФК «Миколаїв»

Руслан Забранський пішов з клубу

МФК «Миколаїв» і головний тренер клубу Руслан Забранський домовилися про припинення співпраці за взаємною згодою.

Разом з наставником клуб покидають його помічники Сергій Бугай та Анатолій Ставка, інформує офіційний сайт команди.

«МФК «Миколаїв» дякує фахівцям за час, проведений у нашому клубі, та бажає їм професійних успіхів у подальшій тренерській кар'єрі», - йдеться у повідомленні прес-служби.

«У житті будь-якого клубу та тренера настає такий момент, коли сторонам необхідний емоційний струс і додаткова мотивація. Зараз такий період настав в МФК «Миколаїв», - прокоментував ситуацію голова наглядової ради клубу Сергій Кантор.

«Це непросте рішення буде найбільш оптимальним як для клубу, так і для тренера. Ніхто не буде сперечатися з тим, що Забранський залишив слід в історії миколаївського футболу. Найближчим часом клуб визначиться з новим тренерським штабом, який готуватиме команду до весняної частини чемпіонату України», - додав він.