Перспективний велосипедист відмовився від російського громадянства

Федерація велосипедного спорту Росії повідомила про зміну російським спортсменом Романом Єрмаковим спортивного громадянства. Про це інформує «Главком».

«Роман Єрмаков, який виступає за команду Світового туру Bahrain-Victorius, змінив громадянство на словенське. Сам він живе у Словенії», – повідомив пропагандистам представник Федерації велосипедного спорту Росії.

21-річний Єрмаков бере участь у шосейних перегонах за Bahrain-Victorius з 2025 року, в цю команду він перейшов із колективу CTF-Victorious. Велосипедист раніше вигравав багатоденні перегони для юніорів Аубель – Тімістер – Ставело у Бельгії.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.