Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Зеленський передав лідерам країн Близького Сходу докази співпраці Росії з Іраном
Зеленський зазначив, що Москва фактично повністю підтримує Тегеран

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до регіону передав розвідувальні дані лідерам Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії, які, за його словами, свідчать про підтримку Росією Ірану у війні. Про це президент сказав в інтерв'ю N12, пише «Главком».

За словами глави держави, йдеться про системну передачу розвідувальної інформації, а не окремі випадки.

«Ми знаємо, що Росія надала іранцям супутникові знімки американських та британських баз, а також критично важливої інфраструктури в Саудівській Аравії, Катарі, Йорданії та Еміратах», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що така співпраця має постійний характер.

«Росія передає розвідувальні дані Ірану на постійній основі, а не лише в рамках одноразового інциденту», – підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що Москва фактично повністю підтримує Тегеран.

«На мою думку, Росія безпосередньо підтримує Іран на всі 100%. Це та сама модель обміну інформацією, що й в Україні», – сказав Зеленський.

За його словами, застосування Іраном ударних безпілотників може базуватися на досвіді, який Росія вже використовувала у війні проти України.

Крім того, президент заявив, що Росія зацікавлена у затягуванні війни на Близькому Сході.

«Я бачу лише вигоди для Росії від продовження війни з Іраном», – наголосив він.

Нагадаємо, що останніми днями Володимир Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар та Йорданію, і повідомив про досягнуті домовленості та проведені переговори з партнерами. Президент зазначив, що йдеться про взаємну допомогу, при цьому Україна зацікавлена у антибалістичному напрямку з огляду на наявний дефіцит, а також у вирішенні викликів в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення дизельним пальним. 

