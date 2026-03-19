СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ

Агент одночасно працював на ФСБ Росії та спецслужби Білорусі і передавав дані про дрони та бойові операції

Служба безпеки України викрила та затримала військовослужбовця Сил безпілотних систем ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами Росії та Білорусі та передавав їм інформацію про українські підрозділи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Військова контррозвідка затримала агента за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем. За матеріалами справи, затриманий був оператором дронів у підрозділі Сил безпілотних систем. На цій посаді він передавав ворогу інформацію про напрямки руху, види та кількість безпілотників Сил оборони, які використовуються у боях на північно-східному прикордонні.

Згодом за вказівкою російських спецслужб він перевівся на іншу посаду – оператора наземних роботизованих комплексів, які застосовуються для евакуації поранених і доставки боєприпасів на Ізюмському напрямку. Там агент почав збирати дані про дислокацію українських підрозділів, а також плани бойових операцій суміжних частин.

Окрім цього, він передавав інформацію про тактико-технічні характеристики новітніх роботизованих комплексів Сил оборони та особливості їх використання на фронті.

За даними СБУ, після виконання завдань фігурант планував втекти до Росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб РФ. Водночас українська контррозвідка задокументувала його діяльність і провела операцію на випередження.

Після проведення заходів із захисту позицій українських військових агента затримали на Харківщині. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, які містили докази співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

