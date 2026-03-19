СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ

Єгор Голівець
СБУ затримала агента РФ і Білорусі серед операторів дронів
фото: СБУ

Агент одночасно працював на ФСБ Росії та спецслужби Білорусі і передавав дані про дрони та бойові операції

Служба безпеки України викрила та затримала військовослужбовця Сил безпілотних систем ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами Росії та Білорусі та передавав їм інформацію про українські підрозділи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Військова контррозвідка затримала агента за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем. За матеріалами справи, затриманий був оператором дронів у підрозділі Сил безпілотних систем. На цій посаді він передавав ворогу інформацію про напрямки руху, види та кількість безпілотників Сил оборони, які використовуються у боях на північно-східному прикордонні.

Згодом за вказівкою російських спецслужб він перевівся на іншу посаду – оператора наземних роботизованих комплексів, які застосовуються для евакуації поранених і доставки боєприпасів на Ізюмському напрямку. Там агент почав збирати дані про дислокацію українських підрозділів, а також плани бойових операцій суміжних частин.

Окрім цього, він передавав інформацію про тактико-технічні характеристики новітніх роботизованих комплексів Сил оборони та особливості їх використання на фронті.

За даними СБУ, після виконання завдань фігурант планував втекти до Росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб РФ. Водночас українська контррозвідка задокументувала його діяльність і провела операцію на випередження.

Після проведення заходів із захисту позицій українських військових агента затримали на Харківщині. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, які містили докази співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки Украни запобігла теракту, який росіяни планували здійснити у Дніпрі. За результатами дій на випередження затримано агентку РФ, яка готувала вибух на одній із центральних вулиць прифронтового міста.

Читайте також

ЗСУ розширюють зону ураження великою кількістю безпілотників
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
14 березня, 15:52
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
13 березня, 11:11
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
10 березня, 00:46
У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
7 березня, 00:56
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова перед їхніми переговорами в Москві
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
28 лютого, 18:15
У Росії заблокують Telegram уже в квітні
Російські чиновники погодили блокування Telegram: відома дата
26 лютого, 17:36
Росія не вірить у безпеку через співпрацю. Для неї безпека – це здатність контролювати сусідів
Чому Росія мислить війною. Частина 2
21 лютого, 16:10
Азаров заявив, що вимоги Кремля може реалізувати лише США
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну
21 лютого, 08:38
Оборона Родинського Донецької області триває, російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці
Сили оборони спростували фейк про оточення військ у Родинському, що на Донеччині
20 лютого, 20:56

Кримінал

СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ
СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ
Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої
Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої
Підозрюється у вбивстві помічниці: на Миколаївщині обрано запобіжний захід старості села
Підозрюється у вбивстві помічниці: на Миколаївщині обрано запобіжний захід старості села
Електрострум та психологічний злам: викрито тюремника РФ, який катував українців
Електрострум та психологічний злам: викрито тюремника РФ, який катував українців
Зафарбована ікона і хабар на мільйони: у Сумах працівниця податкової постане перед судом
Зафарбована ікона і хабар на мільйони: у Сумах працівниця податкової постане перед судом
Щонайменше 164 ножових поранення: на Полтавщині судитимуть нелюда за жорстоке вбивство знайомої
Щонайменше 164 ножових поранення: на Полтавщині судитимуть нелюда за жорстоке вбивство знайомої

Новини

Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
