Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Чемпіонату світу з футболу

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси іспанців на перемогу в Чемпіонаті світу у 16,04%

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

До переліку фаворитів світової першості увійшли команди Іспанії, Англії, Франції та Аргентини

Збірна Іспанії є головними фаворитом Чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси іспанців на перемогу у турнірі у 16,04%. До переліку фаворитів світової першості також увійшли команди Англії, Франції та Аргентини.

Рейтинг фаворитів на перемогу у Чемпіонаті світу з футболу за версією Opta:

Іспанія – 16,04%. Франція – 13,18%. Англія – 10,87%. Аргентина – 10,41%. Португалія – 7,18%.

Чинним переможцем Чемпіонату світу є збірна Аргентина.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)