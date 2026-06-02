Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси іспанців на перемогу в Чемпіонаті світу у 16,04%
фото: Getty Images
До переліку фаворитів світової першості увійшли команди Іспанії, Англії, Франції та Аргентини

Збірна Іспанії є головними фаворитом Чемпіонату світу з футболу за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси іспанців на перемогу у турнірі у 16,04%. До переліку фаворитів світової першості також увійшли команди Англії, Франції та Аргентини.

Рейтинг фаворитів на перемогу у Чемпіонаті світу з футболу за версією Opta:

  1. Іспанія – 16,04%.
  2. Франція – 13,18%.
  3. Англія – 10,87%.
  4. Аргентина – 10,41%.
  5. Португалія – 7,18%.

Чинним переможцем Чемпіонату світу є збірна Аргентина.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

