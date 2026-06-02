Пішов з життя 33-річний ексфутболіст збірної Греції

Іконому помер у лікарні за кілька днів після ДТП

Грецький футболіст Маріос Іконому помер на 34-му році життя Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Катімеріні».

Зазначається, що гравець помер за кілька днів після аварії. Мотоцикл, яким керував Іконому, зіткнувся з автомобілем. Гравець помер у відділенні інтенсивної терапії.

Іконому не виступав на професійному рівні з 2024 року, його останнім клубом був грецький «Панетолікос».

Раніше він грав за грецький АЕК, італійські «Кальярі», «Болонью», СПАЛ, датський «Копенгаген».

У складі збірної Греції провів шість матчів.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).