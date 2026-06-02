Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя 33-річний ексфутболіст збірної Греції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя 33-річний ексфутболіст збірної Греції
У складі збірної Греції Іконому провів шість матчів
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Іконому помер у лікарні за кілька днів після ДТП

Грецький футболіст Маріос Іконому помер на 34-му році життя Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Катімеріні».

Зазначається, що гравець помер за кілька днів після аварії. Мотоцикл, яким керував Іконому, зіткнувся з автомобілем. Гравець помер у відділенні інтенсивної терапії.

Іконому не виступав на професійному рівні з 2024 року, його останнім клубом був грецький «Панетолікос».

Раніше він грав за грецький АЕК, італійські «Кальярі», «Болонью», СПАЛ, датський «Копенгаген».

У складі збірної Греції провів шість матчів.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андре-П'єр Жиньяк зав'язав із великим футболом
Фіналіст футбольного Євро-2016 завершив кар'єру
Вчора, 17:55
Іньїго Перес пішов на підвищення
Третя команда чемпіонату Іспанії отримала нового тренера
Вчора, 14:59
Мічел залишився без роботи
«Жирона» українців звільнила головного тренера після вильоту
28 травня, 18:25
Наставники фіналістів охоче відповіли на питання від журналістів
Головні тренери «Динамо» і «Чернігова» провели пресконференції після фіналу Кубка України Реклама
21 травня, 00:11
На аматорському рівні Самохін (ліворуч) грав за команди «Газм'яс» та «Граніт» з Озерська
ЗСУ на фронті знищили російського футболіста
20 травня, 12:32
Дмитро Михайленко замінить на посаді головного тренера молодіжки Унаї Мельгосу
У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело
19 травня, 18:04
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 86,5%
Суперкомп'ютер за два тури до фінішу назвав фаворита чемпіонату Англії з футболу
14 травня, 13:48
Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року
Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
12 травня, 11:39
Сергій Ребров готується відновити кар’єру клубного тренера
Ребров знайшов собі новий клуб в Європі – джерело
9 травня, 21:27

Новини

Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Чемпіонату світу з футболу
Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Чемпіонату світу з футболу
Пішов з життя 33-річний ексфутболіст збірної Греції
Пішов з життя 33-річний ексфутболіст збірної Греції
В Індії була демонтована 21-метрова статуя Мессі
В Індії була демонтована 21-метрова статуя Мессі
Клуб Боброва залишився без медалей чемпіонату Румунії з баскетболу
Клуб Боброва залишився без медалей чемпіонату Румунії з баскетболу
Костюк – Світоліна: де дивитися історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»
Костюк – Світоліна: де дивитися історичний чвертьфінал «Ролан Гаррос»
Переможницю першого етапу жіночого «Джиро» дискваліфікували через кілька годин після тріумфу
Переможницю першого етапу жіночого «Джиро» дискваліфікували через кілька годин після тріумфу

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua