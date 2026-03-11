Безпілотники масовано атакують РФ: де пролунали вибухи

У Сизрані у Самарській області після серії гучних вибухів спалахнула пожежа в одному з районів

У ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни. Про це пише «Главком».

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга. У Сизрані після серії гучних вибухів, від яких здригалися вікна в житлових будинках, спалахнула пожежа в одному з районів, а над містом здійнявся густий дим. Через загрозу нових атак аеропорт Самари запровадив тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків, а в містах тривалий час працювали сирени повітряної тривоги.

Також під ударом опинилося Чорноморське узбережжя Краснодарського краю, зокрема Анапа, Сочі та федеральна територія Сиріус. В Анапі очевидці нарахували близько п'яти вибухів, сила яких була такою потужною, що в місті масово спрацьовували автомобільні сигналізації.

Схожа ситуація спостерігалася в Центральному та Адлерському районах Сочі, де місцеві жителі зафіксували щонайменше п'ять вибухів та спалахи в небі над акваторією. Через активну роботу систем ППО та ризик влучання дронів-камікадзе роботу аеропортів Краснодара та Сочі було повністю зупинено, а рейси перенаправлено на запасні аеродроми.

Як відомо, у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ.

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів.

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.