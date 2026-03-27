Чемпіон Росії з велоспорту попався на вживанні допінгу

Тоянова відсторонили від змагань на три роки

Тоянов погорів на вживанні мельдонія

Переможця чемпіонату Росії 2024 року з велоспорту-ВМХ у дисципліні «крузер» Єгора Тоянова дискваліфікували на три роки після того, як у його допінг-пробі було виявлено заборонену речовину мельдоній. Про це інформує «Главком».

Тоянова було дискваліфіковано на підставі рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Він зможе повернутися до спорту не раніше вересня 2028 року.

Сам спортсмен ще до винесення офіційного рішення про дискваліфікацію написав у своїх соцмережах, що не вживав свідомо цю заборонену речовину і не розуміє, як вона могла потрапити до її організму. Тоянов вказав на підозріло низьку концентрацію мельдонію в його допінг-пробі і припустив, що речовина могла бути в біологічно активних добавках (БАД).

27-річний Тоянов є переможцем та призером етапів Кубка Росії, вигравав медалі на чемпіонатах країни, має досвід виступів на міжнародних стартах.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атл