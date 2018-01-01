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    Перспективного футболіста українського походження знову викликали у збірну Росії

    Максима Самойлова покликали на збір російської команди
    Російський півзахисник «ПСЖ» Максим Самойлов отримав виклик на збір юнацької збірної для гравців 2003 року народження, який відбудеться в Антальї (Туреччина) у період з 5-го по 15 лютого. Там у команди Станіслава Коротаєва заплановано кілька контрольних зустрічей. У межах змагань, де виступає юнацька команда «ПСЖ»
    • Вчора, 22:44
    • Розсилка
    Максим Самойлов
    Максим Самойлов

    Максима Самойлова покликали на збір російської команди

    Російський півзахисник «ПСЖ» Максим Самойлов отримав виклик на збір юнацької збірної для гравців 2003 року народження, який відбудеться в Антальї (Туреччина) у період з 5-го по 15 лютого.

    Там у команди Станіслава Коротаєва заплановано кілька контрольних зустрічей.

    У межах змагань, де виступає юнацька команда «ПСЖ» відповідного віку, Самойлов забиває у семи останніх матчах поспіль.

    Збірна Росії 2003 року народження вперше була скликана наприкінці 2017 року, коли провела два селекційних збори.

    Самойлов із «ПСЖ» взяв участь у другому з цих зборів, який проходив у Сочі у середині грудня.

    Нагадаємо, у ФФУ збираються боротися за гравця «ПСЖ», якого викликали в збірну Росії.

    Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові. Самойлов-старший розповів, що ще не пізно заграти сина за збірні України.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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