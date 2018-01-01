Перспективного футболіста українського походження знову викликали у збірну Росії

Максима Самойлова покликали на збір російської команди

Російський півзахисник «ПСЖ» Максим Самойлов отримав виклик на збір юнацької збірної для гравців 2003 року народження, який відбудеться в Антальї (Туреччина) у період з 5-го по 15 лютого. Там у команди Станіслава Коротаєва заплановано кілька контрольних зустрічей. У межах змагань, де виступає юнацька команда «ПСЖ»



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Максим Самойлов

Максима Самойлова покликали на збір російської команди

Російський півзахисник «ПСЖ» Максим Самойлов отримав виклик на збір юнацької збірної для гравців 2003 року народження, який відбудеться в Антальї (Туреччина) у період з 5-го по 15 лютого.

Там у команди Станіслава Коротаєва заплановано кілька контрольних зустрічей.

У межах змагань, де виступає юнацька команда «ПСЖ» відповідного віку, Самойлов забиває у семи останніх матчах поспіль.

Збірна Росії 2003 року народження вперше була скликана наприкінці 2017 року, коли провела два селекційних збори.

Самойлов із «ПСЖ» взяв участь у другому з цих зборів, який проходив у Сочі у середині грудня.

Нагадаємо, у ФФУ збираються боротися за гравця «ПСЖ», якого викликали в збірну Росії.

Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові. Самойлов-старший розповів, що ще не пізно заграти сина за збірні України.

Джерело: Спорт-Экспресс