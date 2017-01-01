У ФФУ збираються боротися за гравця «ПСЖ», якого викликали в збірну Росії
- Сьогодні, 17:44
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Це питання доручили Олегу Протасову
У Федерації футболу України збираються боротися за гравця юнацької команди «ПСЖ» Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії.
Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент ФФУ Андрій Павелко.
За його словами, цим питанням буде займатися керівник Комітету національних збірних Олег Протасов.
Зазначається, що якщо Самойлов хоче і може грати за збірну України, то ФФУ із задоволенням його запросить.
Раніше повідомлялося, що український півзахисник Максим Самойлов, який виступає за юнацьку команду «ПСЖ», отримав виклик в юнацьку збірну Росії.
14-річний Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові.
У свою чергу батько півзахисника заявив, що хоче заграти сина саме за збірну України.