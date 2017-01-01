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    У ФФУ збираються боротися за гравця «ПСЖ», якого викликали в збірну Росії

    Це питання доручили Олегу Протасову
    У Федерації футболу України збираються боротися за гравця юнацької команди «ПСЖ» Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії. Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент ФФУ Андрій Павелко. За його словами, цим питанням буде займатися керівник Комітету національних збірних Олег Протасов. Зазначається, що якщо
    • Сьогодні, 17:44
    • Розсилка
    Максим Самойлов
    Максим Самойлов

    Це питання доручили Олегу Протасову

    У Федерації футболу України збираються боротися за гравця юнацької команди «ПСЖ» Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії.

    Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент ФФУ Андрій Павелко.

    За його словами, цим питанням буде займатися керівник Комітету національних збірних Олег Протасов.

    Зазначається, що якщо Самойлов хоче і може грати за збірну України, то ФФУ із задоволенням його запросить.

    Раніше повідомлялося, що український півзахисник Максим Самойлов, який виступає за юнацьку команду «ПСЖ», отримав виклик в юнацьку збірну Росії.

    14-річний Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові.

    У свою чергу батько півзахисника заявив, що хоче заграти сина саме за збірну України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Андрій Павелко
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