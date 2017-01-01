У ФФУ збираються боротися за гравця «ПСЖ», якого викликали в збірну Росії

Це питання доручили Олегу Протасову

У Федерації футболу України збираються боротися за гравця юнацької команди «ПСЖ» Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії. Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент ФФУ Андрій Павелко. За його словами, цим питанням буде займатися керівник Комітету національних збірних Олег Протасов. Зазначається, що якщо



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Максим Самойлов

Це питання доручили Олегу Протасову

У Федерації футболу України збираються боротися за гравця юнацької команди «ПСЖ» Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії.

Про це в інтерв'ю Football Hub розповів президент ФФУ Андрій Павелко.

За його словами, цим питанням буде займатися керівник Комітету національних збірних Олег Протасов.

Зазначається, що якщо Самойлов хоче і може грати за збірну України, то ФФУ із задоволенням його запросить.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Максим Самойлов, який виступає за юнацьку команду «ПСЖ», отримав виклик в юнацьку збірну Росії.

14-річний Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові.

У свою чергу батько півзахисника заявив, що хоче заграти сина саме за збірну України.