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    Петро Порошенко похвалив збірну України за нічию в Португалії

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    Петро Порошенко похвалив збірну України за нічию в Португалії
    Крым.Реалии

    Гарант Конституції прокоментував результат, здобутий командою Шевченка

    Президент України Петро Порошенко привітав футболістів збірної України з нічиєї з Португалією (0:0) в стартовому матчі відбору на Євро-2020.

    «Молодці, хлопці! Ви гідно захищали честь України в протистоянні з сильним суперником. Рахунок по грі. Не збавляйте обертів. Вся Україна бажає вам перемог!», - написав Порошенко в твіттері.

    Нагадаємо, що головною сенсацією другого змагального дня відбірної кампанії Євро-2020 з футболу стала нічия у матчі збірних Португалії та України в Лісабоні.

    25 березня о 21:45 збірна України розпочне свій другий матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2020. Суперник - збірна Люксембургу.

     Читайте також: Португалія — Україна: Шевченкова мудрість і «таргани» суперника


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