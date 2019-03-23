Петро Порошенко похвалив збірну України за нічию в Португалії



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Крым.Реалии

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Президент України Петро Порошенко привітав футболістів збірної України з нічиєї з Португалією (0:0) в стартовому матчі відбору на Євро-2020.



«Молодці, хлопці! Ви гідно захищали честь України в протистоянні з сильним суперником. Рахунок по грі. Не збавляйте обертів. Вся Україна бажає вам перемог!», - написав Порошенко в твіттері.

Молодці, хлопці!



Ви гідно захищали честь України у протистоянні з сильним суперником.



Рахунок по грі. Не збавляйте обертів. Вся Україна бажає вам перемог! pic.twitter.com/A8Q2jdoCjt — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 березня 2019 р.

Нагадаємо, що головною сенсацією другого змагального дня відбірної кампанії Євро-2020 з футболу стала нічия у матчі збірних Португалії та України в Лісабоні.

25 березня о 21:45 збірна України розпочне свій другий матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2020. Суперник - збірна Люксембургу.



