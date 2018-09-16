Петряк приносить «Ференцварошу» перемогу, команда Реброва йде у відрив



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Фото взяте з сайту dynamomania.com

Українці продовжують завойовувати серця угорських вболівальникив

Угорський «Ференцварош» під керівництвом Сергія Реброва здобув мінімальну перемогу у матчі восьмого туру національної першості проти футбольного клубу «Гонвед».

Три очки «Ференцварошу» приніс гол українського півзахисника Івана Петряка.

На 16-й хвилині матчу Петряк отримав пас з глибини поля, увійшов до штрафного майданчика господарів поля і точно пробив у дальній кут. Для українця цей м'яч став четвертим у восьми матчах у складі «Ференцвароша».

Цей гол так і залишився єдиним у матчі - 0: 1.

Відзначимо, що «Ференцварош» утримує лідерство у чемпіонаті Угорщини і зумів відірватися від найближчого переслідувача на чотири очки.