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    Петряк приносить «Ференцварошу» перемогу, команда Реброва йде у відрив

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    Фото взяте з сайту dynamomania.com - Петряк приносить «Ференцварошу» перемогу, команда Реброва йде у відрив
    Фото взяте з сайту dynamomania.com

    Українці продовжують завойовувати серця угорських вболівальникив

    Угорський «Ференцварош» під керівництвом Сергія Реброва здобув мінімальну перемогу у матчі восьмого туру національної першості проти футбольного клубу «Гонвед».

    Три очки «Ференцварошу» приніс гол українського півзахисника Івана Петряка.

    На 16-й хвилині матчу Петряк отримав пас з глибини поля, увійшов до штрафного майданчика господарів поля і точно пробив у дальній кут. Для українця цей м'яч став четвертим у восьми матчах у складі «Ференцвароша».

    Цей гол так і залишився єдиним у матчі - 0: 1.

    Відзначимо, що «Ференцварош» утримує лідерство у чемпіонаті Угорщини і зумів відірватися від найближчого переслідувача на чотири очки.

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