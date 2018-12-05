Петряк відзначився гольовою передачею в матчі Кубку Угорщини
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Розсилка
Іван Петряк
Фото: ФФУ
Команда Сергія Реброва не мала жодних проблем із представником третього дивізіону
Півзахисник збірної України Іван Петряк вийшов у стартовому складі свого «Ференцварошу» на виїзний поєдинок 1/16 фіналу Кубку Угорщини проти «Шеньє Царніфех».
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Команда Сергія Реброва не мала жодних проблем із представником третього дивізіону, розбивши його з рахунком 4:0.
Одну з результативних передач записав до свого активу Іван Петряк.
Додамо, що в цьому сезоні Іван Петряк провів у складі «Ференцварошу» 20 матчів, в яких забив чотири м'ячі й віддав п'ять результативних пасів.