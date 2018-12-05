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    Петряк відзначився гольовою передачею в матчі Кубку Угорщини

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    Іван Петряк - Петряк відзначився гольовою передачею в матчі Кубку Угорщини
    Іван Петряк
    Фото: ФФУ

    Команда Сергія Реброва не мала жодних проблем із представником третього дивізіону

    Півзахисник збірної України Іван Петряк вийшов у стартовому складі свого «Ференцварошу» на виїзний поєдинок 1/16 фіналу Кубку Угорщини проти «Шеньє Царніфех».

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Команда Сергія Реброва не мала жодних проблем із представником третього дивізіону, розбивши його з рахунком 4:0.

    Одну з результативних передач записав до свого активу Іван Петряк.

    Додамо, що в цьому сезоні Іван Петряк провів у складі «Ференцварошу» 20 матчів, в яких забив чотири м'ячі й віддав п'ять результативних пасів.

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