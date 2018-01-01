Під час матчу з АЕКом уболівальників «Динамо» ретельно охоронятиме поліція Афін

У столиці Греції побоюються можливих зіткнень між фанатами

На стадіон перед матчем Ліги Європи з АЕКом в Афінах уболівальників «Динамо» відвезуть на автобусах під супроводом поліції. Такі домовленості між ФК «Динамо» (Київ) та ФК АЕК, для максимального гарантування безпеки вболівальників команди гостей, інформує офіційний сайт київського клубу. «Уболівальники



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ФК «Динамо»

У столиці Греції побоюються можливих зіткнень між фанатами

На стадіон перед матчем Ліги Європи з АЕКом в Афінах уболівальників «Динамо» відвезуть на автобусах під супроводом поліції.

Такі домовленості між ФК «Динамо» (Київ) та ФК АЕК, для максимального гарантування безпеки вболівальників команди гостей, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Уболівальники «Динамо» збираються на стадіоні «Калімармаро», звідки вирушать автобусами на «Олімпійський» стадіон (вартість проїзного квитка – 1,40 євро) під супроводом поліції. Після закінчення матчу вболівальників «Динамо» попросять на деякий час затриматися на трибунах стадіону, після чого вони будуть відправлені автобусами до стадіону «Калімармаро» та до інших місць у центрі Афін», - йдеться у зверненні.

«З метою запобігання можливих інцидентів органи правопорядку Афін наполегливо пропонують уболівальникам «Динамо» не користуватися громадським транспортом у день матчу, оскільки таким транспортом користується переважна більшість уболівальників ФК АЕК», - додається.

Також, для безпеки афінська поліція попросила надати назви готелів, у яких прихильники «Динамо» будуть зупинятися, або ж повідомити про плани перебування у центрі Афін для того, щоб отримати поліцейський супровід.

«Окрім того, афінська поліція наголошує, що вона буде з особливою ретельністю (заплановано подвійний контроль на шляху до входу на стадіон) перевіряти на відповідність до регламентних норм банери вболівальників обох клубів», - підсумовується у заяві.

Нагадаємо, що матч АЕК – «Динамо» відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок зустрічі – 0 22:05 за київським часом.