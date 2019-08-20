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    Під чемпіонським проводом. Збірна України з веслування визначилася зі складом на чемпіонат світу

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    Олег Кухарик - одна з українських надій на світовому чемпіонаті - Під чемпіонським проводом. Збірна України з веслування визначилася зі складом на чемпіонат світу
    Олег Кухарик - одна з українських надій на світовому чемпіонаті
    НОК України

    У Сеґеді розігруватимуть олімпійські ліцензії

    30 спортсменів представлятимуть Україну на ліцензійному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбудеться 21-25 серпня в Сеґеді (Угорщина).

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    Українці стартують у 28-ми видах програми (17 – байдарка, 11 – каное), 12 з яких входять в олімпійську програму (6 – байдарка, 6 – каное).

    Склад збірної України

    Байдарка

    Чоловіки: Дмитро Даниленко, Дмитро Костишен, Денис Лахманов, Олександр Сенкевич, Олег Кухарик, Олександр Сиромятников, Василь Смілка, Віталій Брезицький, Дмитро Беспалько, Кирило Чорноморов, Іван Семикін, Віталій Цуркан, Віталій Бистревський.

    Жінки: Марія Кічасова-Скорик, Людмила Куклиновська , Інна Грищун, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Тетяна Єднак.

    Каное

    Чоловіки: Павло Алтухов, Олег Боровик, Едуард Шеметило, Тарас Мазовський, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Віталій Голюк, Володимир Троцюк.

    Жінки: Анастасія Четверикова, Людмила Лузан, Людмила Бабак.

    Очолює збірну з веслування на байдарках і каное олімпійський чемпіон Юрій Чебан.

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