Під чемпіонським проводом. Збірна України з веслування визначилася зі складом на чемпіонат світу
У Сеґеді розігруватимуть олімпійські ліцензії
30 спортсменів представлятимуть Україну на ліцензійному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, який відбудеться 21-25 серпня в Сеґеді (Угорщина).
Українці стартують у 28-ми видах програми (17 – байдарка, 11 – каное), 12 з яких входять в олімпійську програму (6 – байдарка, 6 – каное).
Склад збірної України
Байдарка
Чоловіки: Дмитро Даниленко, Дмитро Костишен, Денис Лахманов, Олександр Сенкевич, Олег Кухарик, Олександр Сиромятников, Василь Смілка, Віталій Брезицький, Дмитро Беспалько, Кирило Чорноморов, Іван Семикін, Віталій Цуркан, Віталій Бистревський.
Жінки: Марія Кічасова-Скорик, Людмила Куклиновська , Інна Грищун, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Тетяна Єднак.
Каное
Чоловіки: Павло Алтухов, Олег Боровик, Едуард Шеметило, Тарас Мазовський, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Віталій Голюк, Володимир Троцюк.
Жінки: Анастасія Четверикова, Людмила Лузан, Людмила Бабак.
Очолює збірну з веслування на байдарках і каное олімпійський чемпіон Юрій Чебан.