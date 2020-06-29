21-й тур першої ліги стартував з сенсації: лідер не переміг команду з нижньої частини таблиці (відео)



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Вадим Яворський відкрив рахунок у матчі Фото - Професійна футбольна ліга України

«Миколаїв» видав успішний рестарт сезону

У стартовому матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі один із лідерів львівський «Рух» не зумів перемогти на виїзді команду нижньої частини таблиці – «Миколаїв». Матч завершився нічиєю 1:1.

«Миколаїв» видав дуже сильний перший тайм і повів у рахунку після голу Вадима Яворського. Гравець «корабелів» з допомогою корпусу позбувся опіки Юрія Копини і влучно пробив у дальній кут – 1:0.

Відігралися гості невдовзі після перерви – ворота Дениса Шеліхова ударом з близької відстані вразив Ростислав Русин.

Більше того, наприкінці матчу Русин втратив ідеальний шанс вирвати для своєї команди перемогу, але з меж воротарського майданчика не поцілив у напівпорожні ворота.

«Миколаїв» після рестарту сезону виглядає дуже добре. Минулого тижня очолювана Іллею Близнюком команда, яка бореться за виживання, перемогла 5:1 «Прикарпаття». Зараз «корабели» мають 22 очки, посідають 11-те місце і відірвалися від «зони вильоту» на три пункти. Правда, «Кремінь», який іде 13-м, свій матч із краматорським «Авангардом» грає в ці хвилини, а «Прикарпаття», котре посідає 12-те місце, завтра зустрінеться з «Чорноморцем».

Для «Руха» цей поєдинок – перший після рестарту сезону. Поєдинок 20-го туру, в якому львів’яни повинні були зустрітися з «Агробізнесом», був перенесений через спалах у лавах «Руху» коронавірусу. Однак епідемія не завадила львів’янам здійснити публічний вихід на шашлики.

Наразі «Рух» має 40 очок і ділить першість із «Інгульцем». Команда з Петрового сьогодні, 29 червня, о 18:00 розпочне виїзний матч із «Минаєм».