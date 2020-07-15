  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Ганебна команда бариг». Мера Івано-Франківська розлютило суддівство в матчі «Інгулець» - «Прикарпаття»

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Руслан Марцінків здивований побаченим - «Ганебна команда бариг». Мера Івано-Франківська розлютило суддівство в матчі «Інгулець» - «Прикарпаття»
    Руслан Марцінків здивований побаченим
    Світлина - Галицький кореспондент

    Руслан Марцінків пояснив, чому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким

    Матч 24-го туру першої ліги чемпіонату України між лідером турніру «Інгульцем» з села Петрового на Кропивниччині та середняком змагань івано-франківським «Прикарпаттям» завершився гучним скандалом. Пов’язаний він із суддівством арбітра з Києва Івана Бондаря.

    Ще в першому таймі рефері «нагородив» двох футболістів гостей – Владислава Семотюка і Андрія Вацебу – сумнівними попередженнями. Відразу після перерви таку ж неоднозначну жовту картку отримав оборонець івано-франківців Святослав Лаврук.

    Далі – більше. За рахунку 0:0 Бондар на 53-й хвилині показав Семотюкові друге попередження і вилучив його з поля в ситуації, яка виглядала мало схожою на симуляцію. Паралельно рефері вилучив з поля за апеляцію тренера «Прикарпаття» Володимира Ковалюка.

    Варто зазначити, що наприкінці першого тайму Бондар мав підстави призначати пенальті у ворота «Інгульця», коли Олександр Кучеренко здійснив у центрі власного карного майданчика накладку, намагаючись заблокувати удар Романа Борисевича.

    Проте там арбітр порушення не помітив. Зате як фол з боку капітана «Прикарпаття» Романа Бочкура Бондар трактував епізод на другій компенсованій до основних 90-та хвилині. І покарав гостей одинадцятиметровим, який реалізував Ігор Загальський. «Інгулець» виграв 1:0, набрав 50 очок і зміцнив своє лідерство.

    А івано-франківська сторона буквально вибухнула від люті. Не втримався навіть мер міста Руслан Марцінків, який написав у себе в «Фейсбуку» наступне: «Футбол продажний! «Інгулець» - ганебна команда бариг! Суддя просто вбиває команду і це по телебаченню, і при Макарові! 93-тя хвилина – придуманий пенальті! Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким!»

    Зауважимо, що клуб «Прикарпаття» фінансується з міської казни.

    Сергій Макаров – президент Професійної футбольної ліги. Матч він дивився по ліву руку від власника «Інгульця» Олександра Поворознюка.

     Читайте також: Перша футбольна ліга: супергол у Луцьку, сенсація в Горішніх Плавнях і новий лідер (відео матчів)
    Богдан Бондаренко НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Поворознюк ФК Прикарпаття Руслан Марцінків Перша ліга ФК «Інгулець» Володимир Ковалюк Роман Бочкур Роман Борисевич Владислав Семотюк Олександр Кучеренко Сергій Макаров Андрій Вацеба Святослав Лаврук Ігор Загальський Іван Бондар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ