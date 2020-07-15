«Ганебна команда бариг». Мера Івано-Франківська розлютило суддівство в матчі «Інгулець» - «Прикарпаття»

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Руслан Марцінків здивований побаченим Світлина - Галицький кореспондент

Руслан Марцінків пояснив, чому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким

Матч 24-го туру першої ліги чемпіонату України між лідером турніру «Інгульцем» з села Петрового на Кропивниччині та середняком змагань івано-франківським «Прикарпаттям» завершився гучним скандалом. Пов’язаний він із суддівством арбітра з Києва Івана Бондаря.

Ще в першому таймі рефері «нагородив» двох футболістів гостей – Владислава Семотюка і Андрія Вацебу – сумнівними попередженнями. Відразу після перерви таку ж неоднозначну жовту картку отримав оборонець івано-франківців Святослав Лаврук.

Далі – більше. За рахунку 0:0 Бондар на 53-й хвилині показав Семотюкові друге попередження і вилучив його з поля в ситуації, яка виглядала мало схожою на симуляцію. Паралельно рефері вилучив з поля за апеляцію тренера «Прикарпаття» Володимира Ковалюка.

Варто зазначити, що наприкінці першого тайму Бондар мав підстави призначати пенальті у ворота «Інгульця», коли Олександр Кучеренко здійснив у центрі власного карного майданчика накладку, намагаючись заблокувати удар Романа Борисевича.

Проте там арбітр порушення не помітив. Зате як фол з боку капітана «Прикарпаття» Романа Бочкура Бондар трактував епізод на другій компенсованій до основних 90-та хвилині. І покарав гостей одинадцятиметровим, який реалізував Ігор Загальський. «Інгулець» виграв 1:0, набрав 50 очок і зміцнив своє лідерство.

А івано-франківська сторона буквально вибухнула від люті. Не втримався навіть мер міста Руслан Марцінків, який написав у себе в «Фейсбуку» наступне: «Футбол продажний! «Інгулець» - ганебна команда бариг! Суддя просто вбиває команду і це по телебаченню, і при Макарові! 93-тя хвилина – придуманий пенальті! Тому наш футбол ніколи не буде італійським чи німецьким!»

Зауважимо, що клуб «Прикарпаття» фінансується з міської казни.

Сергій Макаров – президент Професійної футбольної ліги. Матч він дивився по ліву руку від власника «Інгульця» Олександра Поворознюка.