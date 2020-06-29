Легендарний футбольний клуб вийшов у лідери першої ліги. Відео матчів 21-го туру

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Дерек Рібейро вивів «Металіст-1925» у лідери першої ліги Фото - ФК «Металіст-1925»

Після матчів 21-го туру боротьба за три перших місця, які гарантують вихід у Прем’єр-лігу, загострилася ще більше

У понеділок, 29 червня, в Україні зіграні шість матчів 21-го туру першої ліги. За їх підсумками на вершині таблиці двовладдя, а кількість претендентів на три місця команд, які підвищаться у класі, зросла до восьми.

Центральним матчем туру було протистояння між «Минаєм» і «Інгульцем» на Закарпатті. Він завершився внічию - 1:1. Відкрив рахунок нападник на 39-й хвилині господарів Анатолій Нурієв. То - 13-й для гравця гол у цьому сезоні. Догравав зустріч «Інгулець» у меншості – на початку другого тайму поле за друге попередження покинув Андрій Семенко. Але команда Сергія Лавриненка спромоглася відігратися навіть у меншості: на 74-й хвилині після прострілу Миколи Квасного відзначився Олександр Мішуренко.

Таким чином, «Інгулець» втратив лідерство в чемпіонаті. Його обійшов «Металіст-1925», який завдяки дублю Дерека Рібейро і голам Максима Цвіренка та Максима Банасевича переміг 4:1 на виїзді аутсайдерів з «Черкащини». У господарів гол престижу провів Ростислав Тарануха.

Також заявку на вихід у Прем’єр-лігу зробив волочиський «Агробізнес». Команда Олександра Чижевського перемогла на виїзді 3:1 запорізький «Металург». Голи у переможців провели Микола Когут, Руслан Черненко і Дмитро Козьбан, у запоріжців – Едуард Сарапій, який реалізував пенальті.

До вже звичної сімки претендентів на вихід в еліту долучився після домашньої перемоги 1:0 над «Кременем» краматорський «Авангард». Перемогу футболістам з Донеччини приніс гол на 17-й хвилині із пенальті Олексія Лобова. Цікаво, що ще два одинадцятиметрових «Авангард» пізніше не реалізував: воротаря Андрія Олійника не змогли переграти Ігор Кириєнко і Віталій Собко.

Ще в одному матчі «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів переміг 4:0 «Балкани» з села Зоря на Одещині. М’ячі у цій зустрічі забивали Євген Лозовий, Віктор Хомченко, Ілля Чередниченко (з пенальті) та Сергій Герасимець.

Нагадаємо, що раніше львівський «Рух» несподівано не зміг переграти «Миколаїв». Цей матч завершився 1:1.

Таким чином, «Металіст» наздогнав «Інгулець». У обох команд по 41-му очку в активі. Третє-четверте місця з 40-ка пунктами ділять «Рух» і «Агробізнес». «Минай», київська «Оболонь-Бровар» і луцька «Волинь» мають по 38 пунктів. Кияни і волиняни свій матч 21-го туру проведуть між собою у Луцьку завтра, 30 червня, починаючи з 19:00. Краматорський «Авангард» із 37-ма очками теж знаходиться від «зони Прем’єр-ліги» на відстані однієї перемоги. У нього – 37 очок.

Також завтра, 30 червня, відбудеться ще один матч 21-го туру. О 18:00 івано-франківське «Прикарпаття» прийматиме одеський «Чорноморець».