  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легендарний футбольний клуб вийшов у лідери першої ліги. Відео матчів 21-го туру

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Дерек Рібейро вивів&nbsp;&laquo;Металіст-1925&raquo; у лідери першої ліги - Легендарний футбольний клуб вийшов у лідери першої ліги. Відео матчів 21-го туру
    Дерек Рібейро вивів «Металіст-1925» у лідери першої ліги
    Фото - ФК «Металіст-1925»

    Після матчів 21-го туру боротьба за три перших місця, які гарантують вихід у Прем’єр-лігу, загострилася ще більше

    У понеділок, 29 червня, в Україні зіграні шість матчів 21-го туру першої ліги. За їх підсумками на вершині таблиці двовладдя, а кількість претендентів на три місця команд, які підвищаться у класі, зросла до восьми.

    Центральним матчем туру було протистояння між «Минаєм» і «Інгульцем» на Закарпатті. Він завершився внічию - 1:1. Відкрив рахунок нападник на 39-й хвилині господарів Анатолій Нурієв. То - 13-й для гравця гол у цьому сезоні. Догравав зустріч «Інгулець» у меншості – на початку другого тайму поле за друге попередження покинув Андрій Семенко. Але команда Сергія Лавриненка спромоглася відігратися навіть у меншості: на 74-й хвилині після прострілу Миколи Квасного відзначився Олександр Мішуренко.

    Таким чином, «Інгулець» втратив лідерство в чемпіонаті. Його обійшов «Металіст-1925», який завдяки дублю Дерека Рібейро і голам Максима Цвіренка та Максима Банасевича переміг 4:1 на виїзді аутсайдерів з «Черкащини». У господарів гол престижу провів Ростислав Тарануха.

    Також заявку на вихід у Прем’єр-лігу зробив волочиський «Агробізнес». Команда Олександра Чижевського перемогла на виїзді 3:1 запорізький «Металург». Голи у переможців провели Микола Когут, Руслан Черненко і Дмитро Козьбан, у запоріжців – Едуард Сарапій, який реалізував пенальті.

    До вже звичної сімки претендентів на вихід в еліту долучився після домашньої перемоги 1:0 над «Кременем» краматорський «Авангард». Перемогу футболістам з Донеччини приніс гол на 17-й хвилині із пенальті Олексія Лобова. Цікаво, що ще два одинадцятиметрових «Авангард» пізніше не реалізував: воротаря Андрія Олійника не змогли переграти Ігор Кириєнко і Віталій Собко.

    Ще в одному матчі «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів переміг 4:0 «Балкани» з села Зоря на Одещині. М’ячі у цій зустрічі забивали Євген Лозовий, Віктор Хомченко, Ілля Чередниченко (з пенальті) та Сергій Герасимець.

    Нагадаємо, що раніше львівський «Рух» несподівано не зміг переграти «Миколаїв». Цей матч завершився 1:1.

    Таким чином, «Металіст» наздогнав «Інгулець». У обох команд по 41-му очку в активі. Третє-четверте місця з 40-ка пунктами ділять «Рух» і «Агробізнес». «Минай», київська «Оболонь-Бровар» і луцька «Волинь» мають по 38 пунктів. Кияни і волиняни свій матч 21-го туру проведуть між собою у Луцьку завтра, 30 червня, починаючи з 19:00. Краматорський «Авангард» із 37-ма очками теж знаходиться від «зони Прем’єр-ліги» на відстані однієї перемоги. У нього – 37 очок.

    Також завтра, 30 червня, відбудеться ще один матч 21-го туру. О 18:00 івано-франківське «Прикарпаття» прийматиме одеський «Чорноморець».

     Читайте також: Дев’ять голів у двох матчах. В Україні після карантину поновилися матчі першої ліги
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» ФК Рух (Винники) ФК Волинь Руслан Черненко Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Металург» (Запоріжжя) Микола Когут ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) ФК «Балкани» (Зоря) Віталій Собко Андрій Семенко Микола Квасний Олександр Чижевський Ігор Кириєнко Олексій Лобов «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Черкащина» Анатолій Нурієв Сергій Лавриненко Едуард Сарапій Олександр Мішуренко Віктор Хомченко Євген Лозовий Ілля Чередниченко Сергій Герасимець Андрій Олійник Дмитро Козьбан Дерек Рібейро Максим Цвіренко Максим Банасевич Ростислав Тарануха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ