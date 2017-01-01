Підозрюваний в атаці на автобус «Боруссії Д» звинувачений у замаху на вбивство
- 21 Грудня, 18:54
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Фото: Reuters
Метою зловмисника було девальвувати ціну акцій дортмундського клубу
Німецька прокуратура висунула звинувачення підозрюваному в атаці на автобус дортмундської «Боруссії».
Чоловіку з російським та німецьким громадянством Сергію В. пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство, інформує Dailymail.
Повідомляється, що метою зловмисника було девальвувати ціну акцій дортмундського клубу і отримати прибуток, купивши їх набагато дешевше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, що вибух біля автобуса «Боруссії» стався 11 квітня перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Монако».
Внаслідок інциденту було прийнято рішення перенести поєдинок, а захисник «джмелів» Марк Бартра отримав травми.
Джерело: Футбол 24