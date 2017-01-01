  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Підозрюваний в атаці на автобус «Боруссії Д» звинувачений у замаху на вбивство

    Метою зловмисника було девальвувати ціну акцій дортмундського клубу
    Німецька прокуратура висунула звинувачення підозрюваному в атаці на автобус дортмундської «Боруссії». Чоловіку з російським та німецьким громадянством Сергію В. пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство, інформує Dailymail. Повідомляється, що метою зловмисника було девальвувати ціну акцій дортмундського клубу і отримати прибуток,
    • 21 Грудня, 18:54
    • Розсилка
    Фото: Reuters
    Фото: Reuters

    Метою зловмисника було девальвувати ціну акцій дортмундського клубу

    Німецька прокуратура висунула звинувачення підозрюваному в атаці на автобус дортмундської «Боруссії».

    Чоловіку з російським та німецьким громадянством Сергію В. пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство, інформує Dailymail.

    Повідомляється, що метою зловмисника було девальвувати ціну акцій дортмундського клубу і отримати прибуток, купивши їх набагато дешевше, ніж зазвичай.

    Нагадаємо, що вибух біля автобуса «Боруссії» стався 11 квітня перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Монако».

    Внаслідок інциденту було прийнято рішення перенести поєдинок, а захисник «джмелів» Марк Бартра отримав травми.

    Джерело: Футбол 24

    вибух прокуратура НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ