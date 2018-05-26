Підсумки третього тренувального дня збірної України з футболу

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Андрій Ярмоленко. Фото: ФФУ

У табір збірної прибув півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко

Навіть при відсутності головного тренера Андрія Шевченка, який тимчасово покинув тренувальний табір збірної України через фінал Ліги чемпіонів, тренувальний збір національної команди йде за чітко визначеним планом.

25 травня у «синьо-жовтих» було два тренування, які пройшли на стадіоні «Сонячний». Вранці тренерський штаб запропонував гравцям тактичні вправи і відпрацювання ударів по воротам. У цьому занятті, зокрема, взяв участь і Павло Лук'янчук, який приєднався до збірної напередодні ввечері, замінивши травмованого Ярослава Ракицького.

Після обіду в готель Superior Golf & Spa Resort прибув півзахисник «Боруссії» Андрій Ярмоленко. Минулий збір він пропустив через травму.

Увечері Ярмоленко взяв участь в тренуванні, яке носило ігровий характер.

У суботу, 26 травня, збірна України проведе одне тренування, повідомляє прес-служба ФФУ.

А ввечері суботи «синьо-жовті» зберуться всім колективом для того, щоб подивитися фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

Джерело: zbirna.com