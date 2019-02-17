«Пік Сеґед» обіграв «Мотор» у гандбольній Лізі чемпіонів



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Українська команда розгубила свою перевагу

«Мотор» поступився у виїзному матчі проти угорського «Пік Сеґеда», зазнавши сьомої поразки в груповому етапі гандбольної Ліги чемпіонів нинішнього сезону.



На перерву команди пішли за переваги запорізької команди в три м'ячі. Однак у другому таймі українська сторона дозволила супернику відновити паритет при рахунку 22:22, після чого команди жодного разу не відпустили суперника вперед більш ніж на один пункт.



«Мотор» зберіг 6-е місце в турнірній таблиці групи «В», випереджаючи найближчого переслідувача «Целє» на 2 очка.



Наступний єврокубковий матч запорізький клуб проведе вдома в неділю, 24 лютого, проти аутсайдера групи «Ск'єрн».