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    «Пік Сеґед» обіграв «Мотор» у гандбольній Лізі чемпіонів

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    «Пік Сеґед» обіграв «Мотор» у гандбольній Лізі чемпіонів
    handball.motorsich.com

    Українська команда розгубила свою перевагу

    «Мотор» поступився у виїзному матчі проти угорського «Пік Сеґеда», зазнавши сьомої поразки в груповому етапі гандбольної Ліги чемпіонів нинішнього сезону.

    На перерву команди пішли за переваги запорізької команди в три м'ячі. Однак у другому таймі українська сторона дозволила супернику відновити паритет при рахунку 22:22, після чого команди жодного разу не відпустили суперника вперед більш ніж на один пункт.

    «Мотор» зберіг 6-е місце в турнірній таблиці групи «В», випереджаючи найближчого переслідувача «Целє» на 2 очка.

    Наступний єврокубковий матч запорізький клуб проведе вдома в неділю, 24 лютого, проти аутсайдера групи «Ск'єрн».

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