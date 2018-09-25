Після переходу у «Шахтар» екс-гравець «Динамо» Мораес не має конкурентів у Прем'єр-лізі



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Жуніор Мораес. Фото УПЛ

Жуніор має найбільше забитих м'ячів і результативних передач

У списку найкращих канонірів сезону новобранець «Шахтаря» набрав майже вдвічі більше очок за найближчого конкурента.

Після дев’ятого туру у Жуніора Мораеса 12 залікових пунктів – вісім забитих м’ячів і чотири результативні передачі.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

За ним іде його одноклубник Тайсон, на рахунку котрого сім балів (2+5).

1. Мораес Жуніор («Шахтар») – 12 (8 + 4)

2. Тайсон («Шахтар») – 7 (2 + 5)

3. Марлос («Шахтар») – 5 (5 + 0)

4. Фомін Руслан («Маріуполь») – 5 (4 + 1)

5. Швед Мар’ян («Карпати») – 5 (4 + 1)

6. Караваєв Олександр («Зоря») – 5 (3 + 2)

7. Балашов Віталій («Олімпік») – 5 (1 + 4)

Використано дані програми «Футбольні чемпіонати».