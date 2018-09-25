Після переходу у «Шахтар» екс-гравець «Динамо» Мораес не має конкурентів у Прем'єр-лізі
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Жуніор Мораес. Фото УПЛ
Жуніор має найбільше забитих м'ячів і результативних передач
У списку найкращих канонірів сезону новобранець «Шахтаря» набрав майже вдвічі більше очок за найближчого конкурента.
Після дев’ятого туру у Жуніора Мораеса 12 залікових пунктів – вісім забитих м’ячів і чотири результативні передачі.
Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.
За ним іде його одноклубник Тайсон, на рахунку котрого сім балів (2+5).
1. Мораес Жуніор («Шахтар») – 12 (8 + 4)
2. Тайсон («Шахтар») – 7 (2 + 5)
3. Марлос («Шахтар») – 5 (5 + 0)
4. Фомін Руслан («Маріуполь») – 5 (4 + 1)
5. Швед Мар’ян («Карпати») – 5 (4 + 1)
6. Караваєв Олександр («Зоря») – 5 (3 + 2)
7. Балашов Віталій («Олімпік») – 5 (1 + 4)
Використано дані програми «Футбольні чемпіонати».