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    Після переходу у «Шахтар» екс-гравець «Динамо» Мораес не має конкурентів у Прем'єр-лізі

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    Жуніор Мораес. Фото УПЛ - Після переходу у «Шахтар» екс-гравець «Динамо» Мораес не має конкурентів у Прем'єр-лізі
    Жуніор Мораес. Фото УПЛ

    Жуніор має найбільше забитих м'ячів і результативних передач

    У списку найкращих канонірів сезону новобранець «Шахтаря» набрав майже вдвічі більше очок за найближчого конкурента.

    Після дев’ятого туру у Жуніора Мораеса 12 залікових пунктів – вісім забитих м’ячів і чотири результативні передачі.

    Про це повідомляє офіційний сайт української Прем’єр-ліги.

    За ним іде його одноклубник Тайсон, на рахунку котрого сім балів (2+5).

    1. Мораес Жуніор («Шахтар») – 12 (8 + 4)
    2. Тайсон («Шахтар») – 7 (2 + 5)
    3. Марлос («Шахтар») – 5 (5 + 0)
    4. Фомін Руслан («Маріуполь») – 5 (4 + 1)
    5. Швед Мар’ян («Карпати») – 5 (4 + 1)
    6. Караваєв Олександр («Зоря») – 5 (3 + 2)
    7. Балашов Віталій («Олімпік») – 5 (1 + 4)

    Використано дані програми «Футбольні чемпіонати».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Прем’єр-ліга
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