Південна Корея запропонує Північній спільно провести Олімпіаду 2032 року



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Обидві Кореї вже мають досвід виступу об'єднаних команд на Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані

Республіка Корея має намір запропонувати КНДР провести спільну літню Олімпіаду 2032 року, аби змагання проходили на території двох країн.

Про це, за даними ТАСС, заявив в середу агентству Ренхап південнокорейський міністр культури, спорту і туризму То Чон Хван, який знаходиться з візитом в Токіо.

«Пропозиція стосується проведення цього заходу в Сеулі і Пхеньяні», - сказав він, додавши, що це питання може бути включене до порядку денного майбутнього саміту за участю президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, що раніше в цьому році Південна Корея запропонувала Північній спільно виступити на наступній Олімпіаді 2020 року в Токіо.

Торкаючись теми Ігор в Токіо, південнокорейський міністр додав, що має намір заручитися підтримкою організаторів з тим, щоб розглянути можливість створення об'єднаних команд двох Корей з різних видів спорту.

Обидві Кореї вже мають досвід виступу об'єднаних команд на Олімпіаді 2018 року в Пхьончхані.

9 лютого делегації збірних під прапором єдиної Кореї взяли участь у параді спортсменів на церемонії відкриття Ігор-2018.

Крім того, в жіночому олімпійському хокейної турнірі взяла участь об'єднана команда Республіки Корея і КНДР.

Джерело: ТАСС