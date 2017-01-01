Півзахисник «Олімпіка» продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини

Про терміни угоди не повідомляється

Півзахисник «Олімпіка» Сергій Шестаков продовжить кар'єру в угорському «Дьошдьорі». 27-річний хавбек вже пройшов медогляд і уклав угоду з клубом. Контракт українця набуде чинності 15 січня 2018 року. Про терміни угоди не повідомляється. Після 19 турів «Дьошдьор» займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату