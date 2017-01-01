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    Півзахисник «Олімпіка» продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини

    Про терміни угоди не повідомляється
    Півзахисник «Олімпіка» Сергій Шестаков продовжить кар'єру в угорському «Дьошдьорі». 27-річний хавбек вже пройшов медогляд і уклав угоду з клубом. Контракт українця набуде чинності 15 січня 2018 року. Про терміни угоди не повідомляється. Після 19 турів «Дьошдьор» займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату
    • Вчора, 13:39
    • Розсилка
    Сергій Шестаков. Фото: ФК Олімпік
    Сергій Шестаков. Фото: ФК Олімпік

    Про терміни угоди не повідомляється

    Півзахисник «Олімпіка» Сергій Шестаков продовжить кар'єру в угорському «Дьошдьорі».

    27-річний хавбек вже пройшов медогляд і уклав угоду з клубом.

    Контракт українця набуде чинності 15 січня 2018 року.

    Про терміни угоди не повідомляється.

    Після 19 турів «Дьошдьор» займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.

    У поточному сезоні Шестаков провів 19 матчів у складі «Олімпіка», в яких зробив одну гольову передачу.

    Джерело: ua.tribuna.com

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