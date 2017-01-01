Півзахисник «Олімпіка» продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини
- Вчора, 13:39
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Розсилка
Сергій Шестаков. Фото: ФК Олімпік
Про терміни угоди не повідомляється
Півзахисник «Олімпіка» Сергій Шестаков продовжить кар'єру в угорському «Дьошдьорі».
27-річний хавбек вже пройшов медогляд і уклав угоду з клубом.
Контракт українця набуде чинності 15 січня 2018 року.
Про терміни угоди не повідомляється.
Після 19 турів «Дьошдьор» займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.
У поточному сезоні Шестаков провів 19 матчів у складі «Олімпіка», в яких зробив одну гольову передачу.
Джерело: ua.tribuna.com