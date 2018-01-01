Півзахисник «Шахтаря» залишається одним із пріоритетів «Манчестер Юнайтед» на трансферному ринку
- Сьогодні, 16:23
-
Розсилка
Англійські клуби продовжують боротьбу за бразильця
Півзахисник «Шахтаря» Фред залишається одним із пріоритетів «Манчестер Юнайтед» на трансферному ринку.
Про це повідомляє Express.
Повідомляється, що після трансферу Алексіса Санчеса клуб планує придбати півзахисника.
У списку інтересів залишається Фред, за яким веде переговори «Манчестер Сіті».
Раніше повідомлялося, що головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью зацікавлений у придбанні півзахисника «Шахтаря».
Він бачить у Фреді потенційну заміну Майклу Керріку, Маруану Феллайні і Еррері, які після закінчення сезону можуть стати вільними агентами.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» запропонував за хавбека 50,5 мільйонів євро, але донецький клуб наполягає на більшій сумі.
Джерело: ua.tribuna.com