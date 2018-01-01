Півзахисник «Шахтаря» залишається одним із пріоритетів «Манчестер Юнайтед» на трансферному ринку

Англійські клуби продовжують боротьбу за бразильця

Півзахисник «Шахтаря» Фред залишається одним із пріоритетів «Манчестер Юнайтед» на трансферному ринку. Про це повідомляє Express. Повідомляється, що після трансферу Алексіса Санчеса клуб планує придбати півзахисника. У списку інтересів залишається Фред, за яким веде переговори «Манчестер Сіті». Раніше