«Манчестер Сіті» запропонував 50,5 млн євро за Фреда, «Шахтар» хоче більше

Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється

«Манчестер Сіті» виступив з новою пропозицією щодо придбання півзахисника «Шахтаря» Фреда. Про це повідомляє Manchester Evening News. «Містяни» готові заплатити за 24-річного бразильця 50,5 мільйонів євро. Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється. У цьому сезоні хавбек провів за



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Фред. Фото: ФК Шахтар

Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється

«Манчестер Сіті» виступив з новою пропозицією щодо придбання півзахисника «Шахтаря» Фреда.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

«Містяни» готові заплатити за 24-річного бразильця 50,5 мільйонів євро.

Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється.

У цьому сезоні хавбек провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» також цікавляться Фредом.

Була інформація, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.

Джерело: ua.tribuna.com