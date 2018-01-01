«Манчестер Сіті» запропонував 50,5 млн євро за Фреда, «Шахтар» хоче більше
- Вчора, 22:50
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Фред. Фото: ФК Шахтар
Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється
«Манчестер Сіті» виступив з новою пропозицією щодо придбання півзахисника «Шахтаря» Фреда.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
«Містяни» готові заплатити за 24-річного бразильця 50,5 мільйонів євро.
Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється.
У цьому сезоні хавбек провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» також цікавляться Фредом.
Була інформація, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.
Джерело: ua.tribuna.com