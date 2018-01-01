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    «Манчестер Сіті» запропонував 50,5 млн євро за Фреда, «Шахтар» хоче більше

    Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється
    «Манчестер Сіті» виступив з новою пропозицією щодо придбання півзахисника «Шахтаря» Фреда. Про це повідомляє Manchester Evening News. «Містяни» готові заплатити за 24-річного бразильця 50,5 мільйонів євро. Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється. У цьому сезоні хавбек провів за
    • Вчора, 22:50
    • Розсилка
    Фред. Фото: ФК Шахтар
    Фред. Фото: ФК Шахтар

    Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється

    «Манчестер Сіті» виступив з новою пропозицією щодо придбання півзахисника «Шахтаря» Фреда.

    Про це повідомляє Manchester Evening News.

    «Містяни» готові заплатити за 24-річного бразильця 50,5 мільйонів євро.

    Донецький клуб наполягає на більшій сумі, яка не повідомляється.

    У цьому сезоні хавбек провів за «Шахтар» 16 матчів, забив два голи і зробив два ассисти.

    Раніше повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» і «Арсенал» також цікавляться Фредом.

    Була інформація, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.

    Джерело: ua.tribuna.com

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