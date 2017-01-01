  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Півзахисник, яким цікавилися «Динамо» і «Шахтар», перейшов в «Стяуа»

    Деталі контракту не повідомляються
    Півзахисник «Ботошані» Олімпіу Моруцан став гравцем «Стяуа». Про це повідомляє прес-служба «Стяуа». Деталі контракту не повідомляються. Раніше повідомлялося, що на гравця претендували «Динамо» та «Шахтар». Щодо киян, то футбольний менеджер Аркадій Запорожан розповів, що
    • 21 Грудня, 22:59
    • Розсилка
    Фото: ФК Стяуа
    Фото: ФК Стяуа

    Деталі контракту не повідомляються

    Півзахисник «Ботошані» Олімпіу Моруцан став гравцем «Стяуа».

    Про це повідомляє прес-служба «Стяуа».

    Деталі контракту не повідомляються.

    Раніше повідомлялося, що на гравця претендували «Динамо» та «Шахтар».

    Щодо киян, то футбольний менеджер Аркадій Запорожан розповів, що молодий футболіст не вписувався у ігровий стиль нового наставника «Динамо», через що столичний клуб вирішив не підписувати із ним контракт, хоча й був зацікавлений у його послугах.

    Чому від послуг гравця відмовився «Шахтар» - поки невідомо.


    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ