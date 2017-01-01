Півзахисник, яким цікавилися «Динамо» і «Шахтар», перейшов в «Стяуа»
- 21 Грудня, 22:59
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Розсилка
Фото: ФК Стяуа
Деталі контракту не повідомляються
Півзахисник «Ботошані» Олімпіу Моруцан став гравцем «Стяуа».
Про це повідомляє прес-служба «Стяуа».
Деталі контракту не повідомляються.
Раніше повідомлялося, що на гравця претендували «Динамо» та «Шахтар».
Щодо киян, то футбольний менеджер Аркадій Запорожан розповів, що молодий футболіст не вписувався у ігровий стиль нового наставника «Динамо», через що столичний клуб вирішив не підписувати із ним контракт, хоча й був зацікавлений у його послугах.
Чому від послуг гравця відмовився «Шахтар» - поки невідомо.