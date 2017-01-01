Півзахисник, яким цікавилися «Динамо» і «Шахтар», перейшов в «Стяуа»

Деталі контракту не повідомляються

Півзахисник «Ботошані» Олімпіу Моруцан став гравцем «Стяуа». Про це повідомляє прес-служба «Стяуа». Деталі контракту не повідомляються. Раніше повідомлялося, що на гравця претендували «Динамо» та «Шахтар». Щодо киян, то футбольний менеджер Аркадій Запорожан розповів, що



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Фото: ФК Стяуа

Деталі контракту не повідомляються

Півзахисник «Ботошані» Олімпіу Моруцан став гравцем «Стяуа».

Про це повідомляє прес-служба «Стяуа».

Деталі контракту не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що на гравця претендували «Динамо» та «Шахтар».

Щодо киян, то футбольний менеджер Аркадій Запорожан розповів, що молодий футболіст не вписувався у ігровий стиль нового наставника «Динамо», через що столичний клуб вирішив не підписувати із ним контракт, хоча й був зацікавлений у його послугах.

Чому від послуг гравця відмовився «Шахтар» - поки невідомо.



