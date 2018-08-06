Півзахисника «Динамо» Вербича було визнано найкращим гравцем 3-го туру Прем'єр-ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Footboom

За нього віддали голоси вісім респондентів із десяти

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3 туру Прем'єр-ліги України.

До складу експертної ради увійшли Артур Валерко, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич, який у матчі з «Шахтарем» забив єдиний м’яч.

За нього віддали голоси вісім респондентів із десяти.