  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Півзахисника «Динамо» Вербича було визнано найкращим гравцем 3-го туру Прем'єр-ліги

    • Розсилка
    Фото: Footboom - Півзахисника «Динамо» Вербича було визнано найкращим гравцем 3-го туру Прем'єр-ліги
    Фото: Footboom

    За нього віддали голоси вісім респондентів із десяти

    Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3 туру Прем'єр-ліги України.

    До складу експертної ради увійшли Артур Валерко, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич, який у матчі з «Шахтарем» забив єдиний м’яч.

    За нього віддали голоси вісім респондентів із десяти.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ