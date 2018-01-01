Півзахисника «Шахтаря» визнано найкращим гравцем 21-го туру української Прем'єр-ліги

Другим став нападник «Зорі»

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21 туру Чемпіонату УПЛ. Про це повідомляє прес-служба організації. До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин,