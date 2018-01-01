Півзахисника «Шахтаря» визнано найкращим гравцем 21-го туру української Прем'єр-ліги
- Сьогодні, 12:33
-
Розсилка
Марлос. Фото: ФК Шахтар
Другим став нападник «Зорі»
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 21 туру Чемпіонату УПЛ.
Про це повідомляє прес-служба організації.
До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Віктор Грачов.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Шахтаря» Марлос, який у матчі із «Зіркою» зробив дубль.
Він значно випередив нападника «Зорі» Юрі.