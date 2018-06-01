Півзахисником «Шахтаря» цікавляться «Ліверпуль» ,«Арсенал» і клуби з Китаю

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Бернард. Фото: ФК Шахтар

Бернард відмовився від усіх пропозицій «Шахтаря» щодо продовження контракту

Журналіст Premium Sport Андерсіньо Маркес повідомив, що хавбек «Шахтаря» Бернард знаходиться в сфері інтересів «Ліверпуля», «Арсеналу» і китайських клубів.

Раніше повідомлялося, що Бернард просить у «Бешикташа» два мільйони євро за підписання контракту і зарплату три мільйона в рік, а також про те, що бразилець може перейти в «Челсі» або «Атлетико».

Зараз він тренується на базі «Атлетіко Мінейро».

Контракт Бернарда з донецьким клубом закінчується цього літа. Він може підписувати попередні угоди з іншими клубами.

Раніше Бернард відмовився від усіх пропозицій «Шахтаря» щодо продовження контракту і дав зрозуміти, що не хоче залишатися в клубі.

Як відомо, півзахисник «Севільї», який виступає на правах оренди за «Карпати», Хорхе Карраскаль може продовжити кар'єру в «Шахтарі».

Джерело: ua.tribuna.com