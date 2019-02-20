«Плакав два дні». Неймар розповів про свої емоції після отримання важкої травми



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Відновлення Неймара займе близько 10 тижнів

Нападник «ПСЖ» Неймар розповів про свої переживання з приводу рецидиву травми п'ятої плеснової кістки.

«Тепер мені було ще важче, ніж минулого разу. Тоді я сказав: «Давайте оперувати, розберемося з цим якомога швидше». Не було причин сумувати.

Але зараз переживати все це мені набагато важче. Я плакав вдома два дні», - зізнався бразилець.

Відновлення Неймара, який отримав травму в кінці січня, займе до 10 тижнів. Його не було оперуватимуть.

Нагадаємо, клуб бразильця французький «Парі Сен-Жермен» практично вирішив питання виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Sports.ru