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    «Плакав два дні». Неймар розповів про свої емоції після отримання важкої травми

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    Неймар - «Плакав два дні». Неймар розповів про свої емоції після отримання важкої травми
    Неймар

    Відновлення Неймара займе близько 10 тижнів

    Нападник «ПСЖ» Неймар розповів про свої переживання з приводу рецидиву травми п'ятої плеснової кістки.

    «Тепер мені було ще важче, ніж минулого разу. Тоді я сказав: «Давайте оперувати, розберемося з цим якомога швидше». Не було причин сумувати.

    Але зараз переживати все це мені набагато важче. Я плакав вдома два дні», - зізнався бразилець.

    Відновлення Неймара, який отримав травму в кінці січня, займе до 10 тижнів. Його не було оперуватимуть.

    Нагадаємо, клуб бразильця французький «Парі Сен-Жермен» практично вирішив питання виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

    Джерело: Sports.ru

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